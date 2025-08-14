「酷澎」食品飲料熱銷榜 台味竄紅

美商Coupang酷澎公布2025年第2季食品飲品熱銷排行，新銳品牌能見度大增。（酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎公布今年第二季銷售排行，受惠於台灣市場的品牌合作規模持續擴張，本季業務高速成長。食品雜貨品類向來為零售市場兵家必爭之地，無論是最熟悉的黑松沙士或是多力多滋新口味香菜玉米片，均穩定帶動食品雜貨銷量。另本季在六一八檔期加持下，可觀察到全站買氣同樣推升中小型品牌，讓台味口感系零食突破既有品牌版圖，受到Coupang酷澎顧客熱烈喜愛。

Coupang酷澎二○二五年「擴大選品」策略奏效，第二季合作品牌的數量大幅增長，成長動能強勁，並持續與知名品牌建立密切合作關係，包含太古可口可樂、台灣百事等，太古可口可樂旗下Georgia喬亞咖啡即在Coupang酷澎瓶裝咖啡類別締造亮眼成長。Coupang酷澎本季也與本土品牌黑松共同歡慶一○○週年，滿額限量贈送小巧復古「黑松柑仔店」，讓汽水類別第二名的黑松有挑戰太古可口可樂第一名的趨勢。

包裝食品方面，春季出遊踏青增加，零食品類銷售上揚，擁有Lay’s樂事、多力多滋的台灣百事，一舉晉升二個名次奪下洋芋片類冠軍，暫列第四名的聯華食品也有強勁動能，可預期在中元檔期後達到新高。

同時，休閒零嘴類吹起「台風」，嘉義伴手禮名品福義軒穩固第五名，Coupang酷澎積極擴張選品至新銳品牌，像是滬尾漁家烤玉米醬香風味、久品香蒜泥狠豆乾異軍突起，銷售成績尤為突出，反映出顧客熱烈喜愛。泡麵則以本土老字號統一、韓國品牌農心競逐銷售冠軍，台系濃郁風味與韓式爽辣口味各有愛好者。

