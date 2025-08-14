為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大學分發錄取率96.34% 缺額1220名近5年最低／玄奘、佛光、真理缺額逾5成 6所國立大學也招不滿

    114學年度大學考試分發入學昨天放榜，逾3.2萬人獲錄取，錄取率96.34％。（資料照）

    2025/08/14 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕一一四學年度大學考試分發入學昨公告結果，共有逾三．二萬人獲錄取，錄取率九十六．三四％，缺額一二二○名是近五年最低，大學考試分發入學委員會分析，與各校寄存名額有關，學費政策則已對較偏遠國立大學產生影響。

    今年招生名額三萬三三八一個，登記人數三萬三七三三人較去年降九％，錄取人數三萬二四九七人也較去年降七．三五％，錄取率九十六．三四％則較去年提高一．七二％。

    考分會執秘、成大教務長沈聖智說明，今年因登記人數降幅大於總錄取人數之降幅，故錄取率較去年略為提高。而今年缺額一二二○名，較去年缺額二五○五名，減少一二八五名，降幅五十一．三％，創五年來最低，與各校面對少子女化衝擊，在招生上運用寄存名額策略有關。

    僅以分發入學計算，今年缺額率大於四十％者包括玄奘八十．八八％、佛光六十．九二％、真理五十四．一一％、南華四十一．三八％。若看所有招生管道缺額比率大於二十％者，則有真理三十四．一三％、玄奘二十五％、佛光二十．四六％。

    國立大學也有六所出現缺額，以金門大學缺額率二十三．四三％最高。沈聖智分析，嘉大、中山、台中教大的缺額與藝術類音樂班有關，金門大學、東華大學、台東大學缺額則分布各學群，推測與補助私校學費政策有關，較偏遠大學招生易受到影響。

    沈聖智提到，今年有一二三六人未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為四十一個，明顯低於錄取生填寫志願平均的五十九個，平均錄取志願序則落在第二十二志願。

    牙醫分數追近醫學系

    得勝者文教升學輔導專家藍天予觀察，三類組出現牙醫分數追近醫學的趨勢，如去年台大牙通過門檻二百八十三級分，較陽明醫二百八十四級分為低，但今年台大牙門檻竄升到二百八十五級分，陽明醫卻下跌至二百八十三級分。

    成大電機大幅提升12級分

    藍天予指出，二類組熱門科系仍是電機資工類，如台大電機門檻二百二十九級分、清大電機甲二百二十七級分，平均較去年提升一至七級分，較為特殊的是成大電機（普渡雙聯組），提升十二級分成為亮點。一類組首考數學乙，採計校系雖較少但分數普遍高，可望帶動更多校系採計。

