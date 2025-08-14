朝野協商 災後重建特別條例加碼至600億

立法院13日就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」等案進行朝野黨團協商，相關部會首長盡皆出席備詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/14 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜昨主持「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」朝野協商，一致決定將行政院匡列的所需經費上限五六○億元，加碼至六百億元，預計十五日會完成三讀。

國民黨團總召傅崐萁表示，在復原重建的項目中新增工資，既然工資提高，國民黨團認為所需經費可達到六百億元。民進黨團也提加碼到六百億元，民眾黨團表示同意。民眾黨團則提出，未完成法定程序需先支付的特別預算必須送立法院備查，且不得移作他用，獲得朝野同意。

為落實災後復原重建經費專款專用，民眾黨團在政院版第一條條文：「為安全、有效、迅速推動丹娜絲颱風及七二八豪雨之災後復原重建工作及災民救助，特制定本條例」，加入「落實專款專用並強化監督」之文字。主計總處副主計長陳慧娟表示，基本上可以接受。朝野共識按照民眾黨團版本修正。

另，原政院版所指的「所定災區」僅稱「受創地區」，本未匡列受災縣市，張啓楷指控執政黨漏掉台東縣。民進黨團幹事長吳思瑤建議，在條文說明欄的雲林縣後面加上台東縣、花蓮縣和苗栗縣，獲韓國瑜同意。

