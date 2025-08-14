為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東颳15級強風 農業部釋菜穩供

    台東醫院大門被吹翻。（民眾提供）

    台東醫院大門被吹翻。（民眾提供）

    2025/08/14 05:30

    〔記者黃明堂、劉人瑋、歐素美、張軒哲、楊媛婷、蔡政珉、方瑋立、劉宇捷、花孟璟、劉濱銓、張聰秋／綜合報導〕楊柳颱風昨天下午一點登陸台東太麻里，最大陣風超過十五級，登陸點北端台東市感受強烈，富岡漁港竟有一艘漁船被吹到馬路上。彰化產地青蔥飆上每公斤四百元創新高。

    台東多處建築屋頂掀翻

    蘭嶼昨天早上五點就開始感受到楊柳颱風的風速威力，接著綠島達到十七級強陣風。台東市區街道處有可見機車、腳踏車倒地，路樹電桿橫躺路中，還有民宅陽台圍牆倒塌掉到路面，包括台東市果菜市場的鋼構屋頂、更生路北基加油站等不少建築物屋頂掀翻，還有小貨車被強風吹倒。

    花蓮玉里鎮、富里鄉降雨量排全國第二、三名，富里鄉有數百公頃剛插秧農田泡水。山區農民說，唯一好消息是金針花梗沒有斷掉，下週仍有機會看到金針花綻放。

    強風吹襲下，福壽山農場的五十四歲的鎮場之寶「蘋果王」樹幹被吹斷，無法挽回。場方表示，之前已培育多棵蘋果樹準備接班，果王所在地土壤更換後，會將新的「蘋果王」移植過去。

    苗栗縣濱海的竹南鎮昨天因強陣風，鎮立游泳館停車場的兩棵大樹被吹倒，壓到五輛停放汽車，幸未有人員受傷。

    農業部農村水保署昨晚發布土石流黃色警戒一○二條，大規模崩塌黃色警戒有四處，分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，高雄市六龜區興龍里，花蓮縣富里鄉富南村等。

    丹娜絲、楊柳等颱風接連襲台，加上連日豪雨，國內蔬菜產區嚴重受損。農業部昨表示，自七月十八日迄今，釋出冷藏蔬菜已達一二七○公噸，輔導農民團體加強進口青江菜、結球萵苣等葉菜超過六百公噸。

    高山高麗菜飆到400元

    中部菜價狂飆，彰化傳統市場高山高麗菜每台斤八○元，一顆動輒四○○元，平地高麗菜也漲到每台斤七○元。婆婆媽媽們直呼買不下手！

    台東一處加油站鐵皮屋頂塌下。（記者劉人瑋攝）

    台東一處加油站鐵皮屋頂塌下。（記者劉人瑋攝）

    7月底豪雨重創蔬菜產地，楊柳颱風又來，彰化傳統市場1顆高山高麗菜漲到400元，貴得令人咋舌。（記者張聰秋攝）

    7月底豪雨重創蔬菜產地，楊柳颱風又來，彰化傳統市場1顆高山高麗菜漲到400元，貴得令人咋舌。（記者張聰秋攝）

    從天而降的大水塔掉在醫院前。（民眾提供）

    從天而降的大水塔掉在醫院前。（民眾提供）

    福壽山農場的「蘋果王」遭楊柳颱風吹斷樹幹。（民眾提供）

    福壽山農場的「蘋果王」遭楊柳颱風吹斷樹幹。（民眾提供）

