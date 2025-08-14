楊柳3小時快閃 最快今晨解除警報／1人失蹤、112傷 預計今晚11時全部復電

總統賴清德（中）13日下午視察中央災害應變中心，聽取楊柳颱風動態。（記者羅沛德攝）

2025/08/14 05:30

〔記者林志怡、吳亮儀、陸運鋒、歐素美、張軒哲／綜合報導〕中度颱風楊柳昨日快閃通過台灣陸地，短短三小時為東部及南部地區帶來強風豪雨，隨著颱風中心往西北持續遠離，台灣本島及澎湖昨日深夜陸續脫離暴風圈範圍。中央氣象署預估最快今日清晨可解除海上、陸上颱風警報。

中央氣象署預報員朱美霖指出，楊柳颱風昨日下午一時自台東太麻里登陸後，下午四時從台南七股出海，在陸地通過時間僅三小時，但昨日屏東春日日累積雨量達到四五○．五毫米，花蓮富里雨量也衝上三七七毫米，另台東池上雨量則達到三五一．五毫米，蘭嶼、綠島測得陣風十七級以上。朱美霖說，楊柳颱風預計今日凌晨前，從金門南方海域登陸中國大陸地區，並轉為輕度颱風。

氣象專家吳德榮表示，楊柳颱風算是速度非常快的颱風，「這次導引氣流非常強，讓楊柳移動速度很快，這也和太平洋高壓很強有關」。

總統坐鎮中央災害應變中心

總統賴清德昨坐鎮中央災害應變中心，與高雄、台東及澎湖首長視訊連線，統計至昨晚八時，颱風造成一人失蹤一一二人受傷，全國曾停電廿八萬二九六九戶，待修復六萬三八一六戶，復電比率七十七．四五％，預計今夜十一時全數修復。

此外，全國總災情七四一件，包括路樹倒塌、廣告招牌、道路隧道、建物毀損等，累計撤離八○二四人。

今天雙鐵正常營運，台八線梨山往大禹嶺預警性封閉。

澎湖、南竿、金門加開航班疏運

華信航空、立榮航空往返金門航班有異動，台南往返澎湖航班B7-8675、B78676延遲起飛，其它航線正常營運。海上交通也受影響，航港局統計今有九航線，計八十一航次停航。

為疏運旅客，立榮航空今天將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共十八架次。

桃園國際機場昨日側風較強，原定要降落桃機的華航CI一九一、CI一一三轉降台中，順利降落時，機艙內旅客歡呼，慶幸能順利返抵國門。而泰越捷VZ五六七班機，原定下午兩點四十五分抵達桃園機場，因颱風無法降落，下午四點多被迫轉降台中機場，昨晚八時許讓乘客下機，從台中搭接駁車回桃園機場。

