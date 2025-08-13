看齊雙北 基隆敬老卡明年試辦扣點制

2025/08/13 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市敬老卡可免費無限次數搭乘市公車，公車處有近六千人每月搭逾六十次。基隆市議會臨時會昨有多名議員提案，指北北基桃是共同生活圈，為便利基隆民眾往返雙北市，建議敬老卡比照雙北市採每月補助四百八十點「扣點制」，並可多元搭乘其他運具，擴大使用範圍，非拘泥無限制搭市公車。基隆市長謝國樑說，願對齊雙北，市府評估增加近八千萬經費，明年度會試辦，讓長者有更多選擇。

各縣市均有敬老卡，全國有十四個縣市採用點數補助制，但基隆市、台南市、宜蘭縣與雲林縣及澎湖縣、金門縣、連江縣個外島縣市為轄內公車無限制搭乘次數、外縣市搭乘大運輸工具，享法定半價。

將可搭雙北公車、火車、捷運、小黃等

基隆市社會處長楊玉欣表示，基隆市社福卡去年總支出經費為一億二四一一萬，市公車使用人次占比八七．九○％，其他縣市捷運使用人次占比十二．一○％。今年底老人和身心障礙人口共約十萬四千人，社會處估算，如果比照雙北市同步採補助四八○點「扣點制」，因使用範圍包括基隆市公車、台鐵、雙北捷運、雙北公車及客運、計程車等，估增加八千萬經費支出。

民進黨議員曾怡芳表示，基隆無限制搭市公車是福利，但交通運具不是只有市公車，很多人會前往雙北，長者更希望有更多的可能。民進黨議員鄭文婷說，北北桃的社福政策多元，基隆使用敬老卡要變多元。

國民黨議員藍敏煌說，建議比照雙北扣點制，可以跨縣市使用，一定比較好，要和新北交通系統協調接軌。無黨籍議員陳冠羽說，基隆只能搭公車免費，建議基隆要擴大敬老卡使用運具。

