台北客家美食節 票選抽好康

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客家事務委員會昨日舉辦首屆「二○二五台北客家美食節」，邀請北市餐飲業者推出創新與經典客家料理，結合線上人氣票選、實體活動及企業合作行銷，打造專屬台北的都會客味體驗。客委會說明，即日起至十月十二日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券、月月抽客家美食節試吃券。另外，至餐廳消費指定料理，登錄還可以抽東京雙人來回機票以及Apple Watch等大獎。

北市副市長林奕華開幕時感謝四十一家台北在地餐廳，以及台鐵公司、鮮芋仙、台北福華大飯店、台北凱達大飯店等四大企業熱情響應，透過美食讓大眾了解客家文化在台北得以保存且不斷創新。北市客委會主委吳文德表示，「客家文化是台北多元族群的重要組成，客家人口約四十五萬人，而美食則是文化交流最有溫度的語言，其實在台北市的大街小巷內皆可品嚐到美味的客家菜。」

吳文德說，二○二五台北客家美食節以「食在好尞」為主題，邀請北市具代表性的店家推出料理參與「台北客家美食節人氣票選活動」，讓市民選出台北市客家美食人氣店家，並預計邀請人氣店家在十月「台北客家義民嘉年華」現場與台北客庄小禾埕市集實體擺攤，讓民眾可以在活動現場一次品嚐。

