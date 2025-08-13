受災不忘公益 麻豆柚農捐銷售2成
麻豆青農組成的「快快公雞文旦聯盟」連續11年舉辦公益活動，公益文旦所得20%將捐給社福單位。（記者劉婉君攝）
麻豆文旦雖然受到丹娜絲颱風重創，落果達八成，由麻豆青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」，公益活動連續十一年不停歇，將捐出公益文旦銷售所得廿％給八個社福團體，關懷弱勢。另外，「南無南漫生活實驗基地」以文旦落果製作成手抄紙及文旦再生商品，一半收入也將捐給台南市社會救助金專戶，為災區重建盡一份心力。
（圖文：記者劉婉君）
