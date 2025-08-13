安平開台天后宮 「做16歲」24日舉辦

安平開台天后宮做16歲成年禮，學子將跪爬出鳥母宮象徵轉大人。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕安平開台天后宮將於廿四日舉辦做十六歲成年禮，巴拉圭駐華現任大使羅艾黎的兒子也報名參加，除參拜眾神、跪爬出鳥母宮等科儀，另安排五大洋行巡禮、體驗射箭、擲壺，搭遊艇乘風破浪了解台南四百年歷史。

古禮逾40年 巴拉圭大使兒子報名

活動當天上午，將先來到安平開台天后宮拜媽祖及文昌帝君、跪奉茶反哺父母恩、戴狀元帽跪爬出鳥母宮，再到觀音亭參拜大聖爺（○至七歲守護神）、廣濟宮參拜太子爺（八至十二歲守護神），走訪安平古堡象徵步步高升登王城；下午再安排前往五大洋行巡禮及參加射箭、擲壺，學習以君子之風面對未來挑戰，也為做十六歲增添趣味，最後搭乘遊艇，成功啟航。

天后宮主委盧友禮表示，今年做十六歲活動將帶領學子參拜眾神，向父母敬奉熱茶以表彰孝道，最後出鳥母宮象徵「轉大人」，邁向人生新階段；接著安排「成功啟航︱開啟府城貿易的源頭」系列活動。

天后宮總幹事林國明指出，安平開台天后宮做十六歲古禮已逾四○年，近年海外人士參與也逐年增加，今年巴拉圭駐華現任大使羅艾黎的兒子也報名體驗；成年禮除讓參加者實踐尊親敬神的行動之外，並將歷史文化素材導入活動，在轉大人過程洗禮，面對擔負「愛家、愛國」的責任，展望未來新里程，無論面對任何困難與考驗，繼績勇往直前、乘風破浪。

