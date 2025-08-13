為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北下水道維修導入AR 手機即時查

    施工現場透過擴增實境（AR）軟體，確認施工區域周邊污水管線佈設情形。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市的雨水、污水下水道總長度近三千六百公里，猶如一座龐大且錯綜複雜的地下迷宮，為提升日常維護與巡檢效率，市府繼導入虛擬實境（MR）系統，再推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用軟體，工程人員只需透過手機或平板電腦，就能「看透地下」，精準掌握管線位置與維修資訊。

    水利局長宋德仁指出，這套AR軟體透過手機或平板電腦下載APP，使用者可即時查看地下管線走向及關鍵設施位置，不用再仰賴紙本圖資或繁瑣測繪流程，有效節省作業時間與人力成本。新系統串接新北市地理圖資資料庫，以人孔作為定位參考點，即時顯示管徑、上下游高程等管線資訊，提升現場應變效率。

    宋德仁表示，相較於過去需要穿戴三Ｄ頭盔的MR系統，現在只要一支手機就能搞定，操作簡便，加快修繕與巡查進度。

    陳姓工程人員說，過去只能依靠紙本平面圖，有時看得「霧煞煞」，遇到問題得挖開地面才能釐清，現在使用手機AR軟體輔助，能了解地下管線和道路狀況，快速準確地判斷問題。

