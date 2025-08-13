為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北下水道清淤落後 議員促改善

    審計部報告指出去年新北市府清淤進度嚴重落後。圖為去年北海岸因山陀兒颱風外圍環流降雨，側溝溢流情形。（檔案照，記者羅國嘉攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕楊柳颱風逼近，審計部審核報告指出新北市府清淤進度嚴重落後，防洪排水管理有多項漏洞，新北市議員陳世軒指出，市府若不立即改進，豪雨或颱風來襲恐將付出代價；水利局澄清預估與實際數據有落差，要求清淤數量管控更精準，人孔巡查作業也提出更精進作為。

    水利局︰要求公所更精準管控

    據審計部報告顯示，二○二四年新北各區公所雨水下水道與市區排水溝渠預定清淤十七萬餘公尺，截至去年八月底僅完成十萬餘公尺，平均進度不到六成，且未在六至八月高風險期前完工。

    陳世軒指出，面對極端氣候頻繁強降雨，清淤是基礎且必要的防洪工作，市府工程落後且比過去更慢應釐清進度遲緩原因，確保汛期前清淤工作完成，全面備戰汛期。

    水利局表示，去年按歷年經驗預估數量與實際清淤數量落差，將要求各公所進行清淤數量預估時，必須依實際巡查結果填報，以更精準管控清淤數量。

    另今年新北委外執行公共污水下水道系統人孔巡檢，廠商巡檢數量未達契約最低標準，陳世軒質疑市府花費公帑逾八四六五萬元，是否有便宜行事、包庇之嫌，應調查清楚；他強調，一場大暴雨就可能暴露維護怠忽。

    水利局澄清，該案為二○二○至二○二三年間，依程序裁罰，並無包庇袒護廠商。現階段已調整巡檢執行方式，要求即時上傳照片，並定期確認巡檢數量，確保廠商按約履約。

