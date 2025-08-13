竹北新月沙灣海洋音樂祭 週六登場

竹北新月沙灣海洋音樂祭將於本週六（16日）登場，Marz23、徐佳瑩及詹雯婷等實力派唱將接力演出，壓軸更將首度施放煙火秀。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕二○二五竹北新月沙灣海洋音樂祭將於本週六（十六日）登場，竹北市公所力邀多位音樂人參與演出，包括受金曲獎肯定的Marz23、金曲歌后徐佳瑩，以及創作才女Faye詹雯婷，一王二后實力派唱將接力演出，壓軸更將首度施放煙火秀。

壓軸時段首度施放煙火

市長鄭朝方表示，今年音樂祭以「如歌·月牙·潮起沙洲」為主題，由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱，演出除原創曲目，也將與曾為超級偶像冠軍曾昱嘉合唱「你要結婚怎麼沒找我」。

鄭朝方說，除邀請一王二后各自帶來長達四十分鐘演出，讓樂迷聽好聽滿外，活動中特別安排令人意想不到的大彩蛋，保證讓觀眾驚喜連連。壓軸時段將首次施放音樂節煙火秀，絢爛煙火將照亮整片新月沙灣夜空，象徵城市夢想的凝聚與綻放。

上午10時起周邊交管

十六日下午四點起，「小蝸牛市集」與「竹北好市」聯手匯聚全台小農與地方手作職人，讓民眾在音樂與海風之間，品味手感創意與生活美學。當日上午十點起將實施會場周邊交通管制。建議民眾將車輛停放於保興慈明宮及河堤旁停車區，再搭乘接駁車進入會場。接駁車有市區線（家樂福對面）、保星慈明線及河堤線三線，服務時間為下午三點到晚上十一點，每半小時一班。詳情可關注竹北市公所臉書粉絲專頁。

