大漢溪左岸清淤道路 延至9月驗收

大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里。（桃市府水務局提供）

2025/08/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕為加速桃園市石門水庫清淤，中央補助經費執行大嵙崁清淤輸送系統工程，桃園市府二○二○年起代辦興建石門水庫防淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪州橋至大溪武嶺橋下道路，原定七月完工通車，卻因颱風影響施工延後，水務局預計九月完成驗收，年底前通車。

經濟部水利署於大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，共八．四公里，完工後主要提供石門水庫清淤工程車通行專用，從石門水庫至大溪交流道，可縮短約五公里行車距離，換算每年可增加四．一萬立方公尺淤泥清淤量，也可減少工程車行駛大溪、龍潭市區影響交通。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，該清淤輸送道路寬約十五尺，含十一公尺南北兩線道及四公尺單車道，目前進度達九成五，近期因颱風及雨天影響，估延至九月完工，現正在收尾。

市議員張肇良表示，這條防淤道路花二十七．九億元興建，從石門水庫至大溪老街，車程僅十分鐘，而石門水庫防淤疏通每年夏季僅需約二、三個月時間，其他九個月，建議市府跨局處整合推動提供民眾交通使用，以發展大龍門觀光，不然「空在那邊，很可惜。」

