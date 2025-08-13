苗縣路邊車格充電線太短 將改善

2025/08/13 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕電動車愈趨普及，苗栗縣政府分期建置充電樁，但有特斯拉車主發現，路邊停車充電樁的充電線不夠長，車輛根本充不到電。縣府交通工務處表示，特斯拉是國內電動車最大宗，但其充電埠位於車體左側，已要求廠商調整改善，以利各廠牌電動車都能使用。

苗縣府獲中央補助及自籌共九千多萬元，分期於各鄉鎮市建置電動車充電樁，現有十六處共七十八槍慢充於五月起陸續試營運，試營運充電費率每度十元。

請繼續往下閱讀...

但有特斯拉車主前往頭份運動公園的路邊停車充電格，發現充電線不夠長，無法充電；另有徐姓特斯拉車主也說，苗栗市巨蛋體育館前的充電線也不夠長，除非把車子緊貼著路肩「喬」到充電埠與充電樁最短距離，才勉強可以插上，但也會影響前方停車格停車。

苗縣府交工處表示，經向廠商了解，廠商表示基於順向路邊停車且考量各廠牌電動車充電埠有的在車頭、有的在車尾，所以充電樁建置於路邊停車充電格的右側長邊中間，充電線則是五公尺長。因特斯拉充電埠位於車體左後側，考量特斯拉是目前國內電動車最大宗，已要求廠商調整改善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法