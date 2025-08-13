百家露營區未辦登記 苗縣稽查開罰

2025/08/13 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣營運中露營場合法比例偏低，被苗栗縣審計室檢討；苗縣府昨召開縣務會議，縣長鍾東錦斥責說，已開放露營場業者第一階段登記輔導一年多，有些業者理都不理，視公權力為無物，要求相關單位，針對約一百家尚未辦理登記者，十六日起每週稽查五家，若查出明顯有整地改變地形、地貌的露營場優先依法開罰。

苗栗縣審計室審核報告指出，苗栗縣截至去年底營運中露營場共四百卅八家、僅十家合法，比例偏低，且去年十一月底抽查，申請露營場容許使用案件共二百四十二件，通過審查者四十五件、遭駁回十四件，尚有一百八十三件待審查，顯現苗縣府審查量能不足。

苗縣府文觀局則指出，統計至今年七月廿四日，全縣營運露營場有四百卅四家，三百廿九件申請一階土地許可使用，核定六十八件，駁回四十四件，其餘仍在一階審查中。

縣府昨召開縣務會議，鍾東錦不滿說，一年多前跟露營場業者講過，希望能先向縣府掛件，讓縣府有資料就好，若連掛件都不願意，根本就是視公權力為無物，只要地貌地形有改變者，將要求文觀局、農業、地政及工商發展處研擬法條開罰，並告知業者，只會越罰越重。

苗縣府文化觀光局表示，目前遲未登記第一階掛件約一百家，將會排定順序，依露營場管理要點，區域計畫法非都市土地使用管制規則等加強稽查。

