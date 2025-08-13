為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    百家露營區未辦登記 苗縣稽查開罰

    2025/08/13 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣營運中露營場合法比例偏低，被苗栗縣審計室檢討；苗縣府昨召開縣務會議，縣長鍾東錦斥責說，已開放露營場業者第一階段登記輔導一年多，有些業者理都不理，視公權力為無物，要求相關單位，針對約一百家尚未辦理登記者，十六日起每週稽查五家，若查出明顯有整地改變地形、地貌的露營場優先依法開罰。

    苗栗縣審計室審核報告指出，苗栗縣截至去年底營運中露營場共四百卅八家、僅十家合法，比例偏低，且去年十一月底抽查，申請露營場容許使用案件共二百四十二件，通過審查者四十五件、遭駁回十四件，尚有一百八十三件待審查，顯現苗縣府審查量能不足。

    苗縣府文觀局則指出，統計至今年七月廿四日，全縣營運露營場有四百卅四家，三百廿九件申請一階土地許可使用，核定六十八件，駁回四十四件，其餘仍在一階審查中。

    縣府昨召開縣務會議，鍾東錦不滿說，一年多前跟露營場業者講過，希望能先向縣府掛件，讓縣府有資料就好，若連掛件都不願意，根本就是視公權力為無物，只要地貌地形有改變者，將要求文觀局、農業、地政及工商發展處研擬法條開罰，並告知業者，只會越罰越重。

    苗縣府文化觀光局表示，目前遲未登記第一階掛件約一百家，將會排定順序，依露營場管理要點，區域計畫法非都市土地使用管制規則等加強稽查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播