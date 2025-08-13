為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南庄苗21-1線崩塌 打樁灌漿搶通

    苗栗縣南庄鄉苗21-1線3.3公里處，於七月底受連日大雨，發生範圍約20公尺長的外側路面崩塌。（ 苗栗縣府提供）

    苗栗縣南庄鄉苗21-1線3.3公里處，於七月底受連日大雨，發生範圍約20公尺長的外側路面崩塌。（ 苗栗縣府提供）

    2025/08/13 05:30

    〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉苗廿一之一線三．三公里處，於七月底受連日大雨，發生範圍約二十公尺長的外側路面崩塌，經苗栗縣政府連日搶修，目前已完成鋼軌樁打設與路基灌漿補強作業，暫時穩定道路下邊坡結構，恢復道路通行，並已提報災害復建工程，儘早復舊完成。另，楊柳颱風來襲，雪霸國家公園管理處昨宣布，各園區即日起陸續實施預警性休園與入園管制措施。

    因楊柳颱風逼近台灣，苗縣府交通工務處表示，目前路基結構屬穩定，縣府將密切關注道路狀況，以維護用路人安全，但也呼籲民眾，颱風天山區易有大雨，若非必要，也請避免上山。

    雪管處指出，雪霸國家公園自昨天清晨五點半起，園區生態保護區全面禁止進入，已核發之入園許可證即刻失效，日後如欲入園須重新申請；武陵遊憩區配合退輔會武陵農場，自昨天下午五點起預警性休園；觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）、雪見遊憩區（含二本松解說站）今日起同步預警性休園。

    至於雲霧步道仍封閉施工中，大鹿林道東線全面禁止進入。雪管處表示，各區開園時間將視颱風警報解除後，依災損情況與環境整備進度另行公告。

    此外，林業及自然保育署新竹分署也提醒，受楊柳颱風外圍環流影響，火炎山山徑一．六至二．一公里土石崩落，登山客應小心注意，後續將儘速辦理修復。

    苗栗縣府已完成鋼軌樁打設與路基灌漿補強作業，暫時穩定道路下邊坡結構，恢復道路通行。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣府已完成鋼軌樁打設與路基灌漿補強作業，暫時穩定道路下邊坡結構，恢復道路通行。（苗栗縣府提供）

