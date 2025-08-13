為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台師大10研究案8件不合規定 教部將裁罰

    教育部常次朱俊彰說明台師大女足案所涉研究倫理問題後續調查情形。（記者楊綿傑攝）

    教育部常次朱俊彰說明台師大女足案所涉研究倫理問題後續調查情形。（記者楊綿傑攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案涉及周台英與陳忠慶違反研究倫理案，教育部表示，完成清查台師大的十件研究案中，八件有不合規定或現有資料無法判斷之情況，將會裁罰，也會要求校方召開教評會；而擴大到體育學門的調查，要求學校一個月內完成清查。

    教育部昨召開跨部會專案會議，會後由次長朱俊彰說明，陳師與周師在各校共有廿九件研究案涉使用血液樣本，其中十四件經陳情或外界檢舉者已實地查核，屬台師大的八件中至少一項不符合人體實驗研究法規定的項目，或現有資料無法判斷是否落實。

    朱俊彰揭露，違法內容包括：知情同意書簽署後補、受試者權力對等關係未揭露、抽血者資格與計畫內容不符合，也有未成年學生在無法定代理人同意下被抽血等情形，教育部與國科會後續會針對研究者及研究機關進行裁罰或停權。

    23校涉抽血案待查

    此外，國科會調查體育學門涉及血液樣本的九十七案。朱俊彰說，共涉及廿三所學校，會議已要求各校調查是否通過學校審查、有無受試者保護、血液樣本的流向、血液樣本的執行、受試費用、受試者名冊等。

    朱俊彰補充，後續也要求學校針對校長、行政人員在處理霸凌事件、執行IRB的疏失與責任，一個月內提送檢討報告。教育部會針對校長部分作檢視，如確有違失就會提到考紀會，若是校內人員違失，就請各校懲處。

