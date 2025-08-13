2025必比登推介 144家上榜／37家新入選、近6成在地美食 新北、新竹縣市首納評選

《台灣米其林指南2025》必比登推介新入選名單

2025/08/13 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南二○二五》昨公布必比登推介，點評七縣市有一四四間店上榜，其中卅七間新入選，近六成屬在地美食與特色小吃。新北市、新竹縣、新竹市今年首進評選範圍，台北市、台中市、台南市、高雄市為延續評選。

《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示，評選新增三縣市，反映台灣美食版圖在地理與文化的豐富，特別對竹縣深厚底蘊的客家料理傳統印象深刻，濃郁鹹香與世代相傳食譜令人驚豔。

新入選的店家如台北「Tableau by Craig Yang」結合法式烹調，以五菜套餐呈現辦桌菜；台中「功夫上海手工魚丸」十多年來親製魚丸及醬料；台南「蓮霧腳羊肉湯」當歸湯底沖燙溫體肉片；高雄「白玉樓」酒家菜重醬香，傳至第四代。

新北「阿爸の芋圓」將芋泥等料疊在帶煙燻香氣的蔗片冰；竹縣「鴻金食堂」客家小炒保留醬香與鑊氣；竹市「禾日香（民族路）」滷肉飯是將溫體豬經十小時熬煮，搭配半熟蛋黃與米飯，鹹甜口味。

