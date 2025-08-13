農損勘災報部 3天內撥款補助

高公局中分局使用空拍機拍攝屋頂損害情形。 （高公局提供）

〔記者方瑋立、楊媛婷、吳亮儀／台北報導〕丹娜絲颱風及七二八豪雨重創南台灣，農業部長陳駿季昨在立法院答詢表示，農損補助凡公所勘災完報到縣府，再報到農業部，三天之內一定撥款。另針對二次農家綜合貸款，另提出短期的低利率借貸，利率低於一．九％。

立院昨邀行政院長卓榮泰及相關部會首長列席，提「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告。民進黨立委賴惠員質詢認為，重建特別條例編列五六○億元經費不足，「加護病房跟普通病房分到的錢一樣」沒有道理，建議針對中低收入戶普發現金加碼。她也呼籲，農業部二週內將農損補助撥款到位。

陳駿季回應，農損補助將在公所完成勘災、縣府送件至農業部後三天內完成撥款，也已研議第二次農家綜合貸款，另將提出條件優於農家綜合貸款的短期低利借貸方案，利率低於一．九％，所有貸款本金與利息延緩二年繳付，減輕壓力。

農水署、高公局協助媒合重建

此外，農業部農水署負責台南下營區重建，協助媒合廠商，不到一週就完工，截至昨日已有一百卅三戶完成媒合。受災戶李太太表示，提出申請隔天，農水署與下營區公所就來場勘，第三天簽約備料，第四天開工，第六天完工，不到一週就可恢復生活。

交通部高速公路局除負責台南新營與後壁區修繕，高公局中分局及二分局也投入嘉義縣義竹鄉災後重建，還以空拍機勘查災區房屋狀況，並已媒合十三家廠商投入重建。

颱風及豪雨災情重創南台灣，昨立委謝龍介等也關切太陽能光電板回收情況，環境部長彭啓明指出，目前已有九十二％完成回收，正在處理中；另立委賴惠員關切台南約一萬噸可能致癌的建物石綿瓦清除工程，彭也承諾有人居住的破損民宅，會在三個月內完成清除。

