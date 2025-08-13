丹娜絲救災3大不足 卓揆向國人致歉

行政院長卓榮泰（中）、經濟部長郭智輝（左）、環境部長彭啟明（右）12日赴立法院就「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/08/13 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕丹娜絲颱風及後續西南氣流豪雨重創南台灣，朝野立委皆質疑政府救災腳步慢。行政院長卓榮泰昨天向國人致歉，坦承面對強風豪雨的韌性、修復電訊的速度、以及整合能力等三個不足，將更強韌、更廣泛且更快速來面對各項災害，盼立院支持政院所提特別條例。

盼立院支持特別條例

立法院院會昨邀卓榮泰提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告。卓指出，特別條例已送請立法院審議，感謝朝野立委用最快速度逕付二讀，也盼最快速度通過，讓政院編訂特別預算，用更即時方式修復災區。受創地區將請主管機關公共工程委員以寬鬆方式認定，未來可適用特別條例及特別預算。

請繼續往下閱讀...

卓坦言，政府面對強風豪雨的韌性不足；面對電力通訊破壞情況的修復速度不足；面對複合及連續性災害的媒合及整合能力不足，未來要用更強韌、更快速、更廣泛的支持力道來面對。政院會承擔責任、向國人表達最大歉意。

民進黨立委鍾佳濱質詢，對比二○○九年莫拉克風災只花半個月便通過重建條例，這次救災腳步確實慢了。卓榮泰回應，許多山區降雨量都超越莫拉克，且十七級強風不可小覷，災害期間也比較長，幾乎一整個月都在風雨狀態，「我們會深刻檢討」。

民眾黨立委張啓楷也質疑政院拖半個多月才成立前進指揮所。卓榮泰表示，災害一發生就由中央災害應變中心在指揮、調度，相關機制是否合理完善可檢討。

國民黨：最快週五三讀

國民黨團總召傅崐萁說，立院三個黨團日前一致同意將特別條例逕付二讀，若立法院長韓國瑜近日召集朝野協商，週五就能順利三讀通過，因為災民不能等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法