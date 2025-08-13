離島海空停航 國內線飛機全取消

金門縣港務處表示，受楊柳颱風影響，小三通今天停駛。（記者吳正庭攝）

2025/08/13 05:30

〔記者吳亮儀、俞肇福、吳正庭、黃宜靜、楊媛婷／綜合報導〕楊柳颱風襲台，高鐵今天中午十二點前全線正常營運，午後營運模式將在上午九點前公告。台鐵今午十二點前，南迴線、花東線停駛，西部幹線南下列車採部分停駛。此外，國內線航班全數取消。

高鐵上午正常營運 台鐵部分停駛

高鐵表示，預計今中午以前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達運轉限制標準，列車將採取行車速限。

台鐵營運變動較大，東部幹線部分，北迴線、宜蘭線（花蓮︱樹林）各級列車正常行駛。花東線各級列車停駛。南迴線（新左營︱台東）各級列車停駛。西部幹線區間（快）車包括基隆往返潮州間正常行駛，潮州往返枋寮間視風雨狀況調整。

立榮航空、華信航空今天國內線航班全數取消。德安航空今天往返台東︱蘭嶼、台東︱綠島、高雄︱七美、高雄︱望安、七美︱澎湖等航班全取消。

交通部航港局統計，今天共十四航線、一二九航次船班停航，包括本島到馬祖、金門、澎湖、小琉球、蘭嶼等，以及離島航線。新臺馬輪、小三通等也今日停航。

交通部公路局也提醒，省道須注意路段包括台八線中橫公路花蓮路段、台九線蘇花公路、台九線南迴公路、台十一線花東海岸公路、台廿線南橫公路、台廿三線東富公路、台廿四線霧台公路、台廿七線新發公路、台廿七甲線旗六公路、台廿九線那瑪夏至五里埔路段等。

玉山、雪霸、太魯閣國家公園禁入

針對楊柳颱風逼近，內政部國家公園署長王成機昨表示，已公告禁止進入玉山、雪霸、太魯閣等三個國家公園，墾丁國家公園亦已設警示限制水域活動，提醒民眾暫緩進入各山區及濱海地區，避免前往有落石、坍方或海象不穩區域，確保安全。

農業部昨呼籲農漁民做好防颱準備，農村水保署將監測並適時發布土石流與大規模崩塌紅黃色警戒，必要時疏散；農水署也已加強防汛準備工作，加強清淤，確保設施正常；林業保育署則預警休園與林鐵停駛。

