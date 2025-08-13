為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳威脅嘉南 政院要求啟動災戶勸離／氣象署預估中部雨量350毫米、南部600毫米

    楊柳颱風將至，台南七股受災戶加速修繕被吹毀的屋頂。（記者王姝琇攝）

    楊柳颱風將至，台南七股受災戶加速修繕被吹毀的屋頂。（記者王姝琇攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者陳鈺馥、陸運鋒、吳柏軒、楊媛婷、江志雄、王榮祥、陳文嬋、黃明堂／綜合報導〕中颱楊柳逼近恐帶來強風豪雨，但南部多數平房受創、屋頂仍未修復。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所昨日緊急要求各地方政府加強巡查受損屋頂帆布綁固，必要時預先啟動人員勸離與安置，並特別留意獨居長者與需要關懷族群。

    留意獨居老人、需關懷對象

    前進指揮所指出，氣象署預估楊柳今日上午至明日清晨影響台灣，中部地區累積雨量可達三五○毫米，南部地區更恐至六○○毫米，沿海有九至十級強陣風。

    但台南目前仍有逾二萬戶受損房屋，其中部分僅以帆布覆蓋屋頂，已要求南市府加強巡查、補強修復或防護，必要時預先辦理勸離與安置，並留意獨居老人及需關懷對象，嘉義地區同步比照辦理。

    行政院長卓榮泰昨晚也坐鎮中央災害應變中心，與高雄市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣及花蓮縣首長視訊連線。卓提醒，中南部及東部山區，是主要降雨熱區，相關部會務必提高警覺與地方政府保持合作。

    國家災害防救科技中心昨預警到十四日止，楊柳颱風的主要強降雨為東半部、南部及中南部山區，強陣風影響範圍是花東、中南部地區、離島及沿海空曠地區。

    台南、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖等六個縣市的沿海河口低窪及易淹水區須留意，此外，宜蘭、花蓮、台東、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等九縣市的山區，以及廿二條重要道路等坡地易致災，須注意。

    平均批發價69元 菜攤：賣不起

    七月起接連受到丹娜絲、連續豪雨等影響，蔬菜產區嚴重受損，如今八月再有楊柳來襲，台北批發市場昨每公斤蔬菜交易價達六十九元，市場不少菜攤貼出休攤公告，「現在的菜價，不只消費者買不起，我們也賣不起」。

    宜蘭三星蔥十日每公斤最高價四八○元創今年新高；昨最高價四二○元、平均價三五五．四元，相較一日的一二六元均價，不到半個月就三級跳。農糧署輔導農民團體加大釋出冷藏蔬菜到批發市場，並在各超市推出一顆九十元以下的高麗菜。

    高雄預防性撤離一千多人

    為預防山區受強風豪雨衝擊，高雄市政府昨天預防性撤離一千多人，並緊急採購廿三部發電機送到三個原住民區，並確認三區物資整備足夠供應十四天。

    綠島正值旅遊旺季，島上遊客昨趕在中午停航前大量撤離，首班客輪即滿載抵達富岡漁港，上午四班客輪接力撤離一千兩百人，遊客就怕颱風一來成了「關島」多日遊。

    楊柳颱風逼近，高雄仁武區曹公新圳堆積大量淤泥，3台挖土機同時清淤，確保流水順暢。（記者李惠洲攝）

    楊柳颱風逼近，高雄仁武區曹公新圳堆積大量淤泥，3台挖土機同時清淤，確保流水順暢。（記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播