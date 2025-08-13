南部房租攀升 高雄社宅租金將檢視

2025/08/13 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部房租這幾年大幅攀升，監察院審計部發現高雄市已新建完成的社會住宅，例如凱旋青樹社宅，租金未隨之調整；都發局表示今年將一併檢視修正，但住戶希望維持原租金。

截至去年底，高市府投入十二．五億餘元，完成鳳山共合宅、五甲國宅、前金警察宿舍（大同社宅）及凱旋青樹等社宅，共有三六七戶出租。審計部調查，南部地區消費者物價指數（房租）持續攀高，但市府未因應物價變動，檢討調整社宅的收費標準。

對此，都發局說明，於今年度修正財務計畫時，將一併檢視修正社會住宅租金及調漲機制，以兼顧社宅興辦效益及財務狀況良性循環。

據查，凱旋青樹一房型每月租金三九○○元（關懷戶）起、二房型每月租金一萬一千元起、三房型每月租金一萬三八○○元起，均含管理費；市府後來更透過補助租金，一房型關懷戶降到每月三五○○元、二房型關懷戶降到每月九千元、三房型關懷戶降到每月一萬一五○○元，相當便宜。

林姓承租戶表示，關懷戶租金確實便宜，但是一般戶二房型每月租金一萬五二○○元，沒便宜太多，如果漲租，已失去社宅的本意，考慮期滿搬走。

