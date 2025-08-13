為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南部房租攀升 高雄社宅租金將檢視

    2025/08/13 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部房租這幾年大幅攀升，監察院審計部發現高雄市已新建完成的社會住宅，例如凱旋青樹社宅，租金未隨之調整；都發局表示今年將一併檢視修正，但住戶希望維持原租金。

    截至去年底，高市府投入十二．五億餘元，完成鳳山共合宅、五甲國宅、前金警察宿舍（大同社宅）及凱旋青樹等社宅，共有三六七戶出租。審計部調查，南部地區消費者物價指數（房租）持續攀高，但市府未因應物價變動，檢討調整社宅的收費標準。

    對此，都發局說明，於今年度修正財務計畫時，將一併檢視修正社會住宅租金及調漲機制，以兼顧社宅興辦效益及財務狀況良性循環。

    據查，凱旋青樹一房型每月租金三九○○元（關懷戶）起、二房型每月租金一萬一千元起、三房型每月租金一萬三八○○元起，均含管理費；市府後來更透過補助租金，一房型關懷戶降到每月三五○○元、二房型關懷戶降到每月九千元、三房型關懷戶降到每月一萬一五○○元，相當便宜。

    林姓承租戶表示，關懷戶租金確實便宜，但是一般戶二房型每月租金一萬五二○○元，沒便宜太多，如果漲租，已失去社宅的本意，考慮期滿搬走。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播