    首頁　>　生活

    高雄都會公園 人行道改善明年動工

    2025/08/13 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄都會公園二期園區人行道鋪面規格不一，沿線喬木竄根導致鋪面掀起破損，不利通行，也常導致運動民眾受傷，另沿線缺乏休憩座椅、植栽帶寬度不足，導致喬木生長不良等，立委邱志偉爭取國土署經費改善，預計於明年動工。

    邱志偉表示，高雄都會公園位於橋頭、楠梓區交界，面積近百公頃，綠蔭成林，且緊鄰橋頭新市鎮，每天有大批民眾在公園運動休憩。

    但二期園區人行道橋新一路及橋新六路長達一．七公里路段鋪面規格不一，且出現破損等問題，需進行工程徹底解決。

    邱志偉說，二期園區人行道改善總工程經費三五○○萬元，其中，國土署補助八成二，後續將請高市府公園處協助編列一成八的配合款，工程由國家公園署代發包，並先進行設計作業，待審查通過預計明年動工。

    國家自然公園管理處青埔工作站指出，改善工程預計將擴大植栽寬度，讓樹木生長空間更大，人行道將整地順平並改設RC刷毛鋪面，優化人行空間，斜坡緣石將加高做擋水矮墩，將園區排水獨立處理，避免增加地方排水壓力，另沿線將新增座椅、補植行道樹，各路口處落實人行道無障礙，輪椅族也能輕易由斑馬線銜接至園區人行道。

