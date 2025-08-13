無須出遠門 恆旅牙科診療中心啟用

恆春旅遊醫院牙科診療中心昨天正式開幕。（記者陳彥廷攝）

2025/08/13 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島牙科醫療資源匱乏，居民看牙醫須遠赴枋寮甚至潮州、屏東市或高雄市區，十分不便，在屏東縣政府積極媒合下，恆春旅遊醫院牙科診療中心昨天正式開幕，縣長周春米感謝企業及善心團體捐贈醫療設備造福鄉親，縣府將持續爭取資源，推動全人照護體系，讓屏南鄉親與旅客都能享有完善的醫療保障。

川其建設、淇發建設及苖栗十方圓通寺捐贈總價近五百萬元的牙科診療椅及三D全口X光機給恆春旅遊醫院；院長蔡昌宏說，有了三D全口CT數位化影像系統後，恆春半島居民不必再舟車勞頓到外地看牙醫，能就近做假牙及植牙，提升恆旅牙科醫療量能。

恆春旅遊醫院表示，新的牙科門診包括一般牙科、兒童牙科、假牙製作及口腔衛教，每週十八診次，可為當地居民及遊客提供服務。

周春米說，縣府近年來爭取中央補助增加恆春旅遊醫院醫療設備，包括二○一三年底啟用全新醫療大樓，增設一二八切電腦斷層、MRI核磁共振成像儀、單人高壓氧治療艙，今年引進心導管儀器與全新牙科診療中心，有助提升恆春地區整體醫療能量。

