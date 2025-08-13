為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淹怕了！ 屏東疏通河道 台東備沙包

    屏縣口社橋緊急河道清疏。 （水利署第七河川分署提供）

    屏縣口社橋緊急河道清疏。 （水利署第七河川分署提供）

    2025/08/13 05:30

    〔記者羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕楊柳颱風來勢洶洶，台東及屏東縣政府昨天都宣布十三日停班停課，並展開各項防颱措施嚴陣以待，屏東縣原鄉地區居民陸續進行預防性撤離；台東市公所則準備大量沙包，提供民眾取用防災。

    先前西南氣流在台東連續多日降豪大雨，台東市豐榮里淹水四天，居民苦不堪言；里長施皓軒表示，居民每逢大雨都很恐慌，有人一下雨就擔心害怕得睡不著，希望政府能根治當地淹水問題。

    牡丹水庫啟動調節性放水

    屏東縣府災害應變中心說，氣象署預估今天下午兩點至五點為強降雨尖峰時段，潮汐預報為小潮○．九九公尺；颱風中心結構扎實，水氣集中南方，可能引發短時強降雨，預測今日山區廿四小時雨量達三百三十毫米以上，為大雨至豪大雨等級。

    屏縣府水利處成立防汛應變小組，十七座抽水站及一百五十四台移動式抽水機昨晚完成整備，並啟動牡丹水庫調節性放水；工務處成立應變小組，九組開口契約機械待命，晚間再增兩組，監控重點橋梁與屏一○六、屏一四六、屏三十一等道路，視情況預警封閉。

    口社河段淤積 機具清疏

    台電屏東營業處也提前整備因應，昨加派人力進駐恆春、小琉球等地區，一百四十二位搶修人員待命，配合升空車四十一台、吊臂車廿七台及大小型工程車五十三台等設備機具全力戒備。

    水利署第七河川分署針對高屏地區河段展開防災措施；其中高市寶來溪歷經前波豪雨後，下游與荖濃溪匯流處泥砂大量堆積，導致排水不順，緊急動員七部怪手浚深河道，擴大水路通洪斷面，並將清疏土方移置至左岸護岸外空地，減少河道阻塞風險。

    屏縣口社河段橋梁梁底過低，加上河道淤積，通洪能力不足，第七河川分署預先調派機具疏通河道，提升排洪效率，並對前波豪雨護岸流失達三百公尺的高市荖濃溪新威河段，吊拋消波塊確保護岸安全。

    台東市民用轎車及機車來載沙包。 （記者黃明堂攝）

    台東市民用轎車及機車來載沙包。 （記者黃明堂攝）

