為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    布氏桿菌病現蹤 近10年首例 50多歲男到中國新疆旅遊染病

    疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月。（疾管署提供）

    疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月。（疾管署提供）

    2025/08/13 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕又見中國移入傳染病！衛福部疾管署昨公布近十年來首例布氏桿菌病，為北部五十多歲本國籍男性，其四月曾至中國新疆旅遊，在動物市集接觸羊隻和馬匹，因當地缺水源，事後未洗手，返台後於七月初發燒、寒顫就醫，後續肝指數偏高、肝脾腫大，幸住院治療好轉已出院。

    疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致，宿主包含牛、羊、豬、狗等，人類可能因傷口或黏膜接觸受感染動物組織、血液或尿液等，或吃到受污染食物，或實驗室、屠宰場人員吸入含病菌氣膠而感染。潛伏期通常為一至二個月，最長可達五個月，主要症狀為發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統病變，未及時治療，致死率約二％。

    我國二○一一年出現五例境外移入，隔年納入第四類法定傳染病以來，二○一五年有一例印尼移入，此次中國移入為第二例，尚無本土病例。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播