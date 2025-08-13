布氏桿菌病現蹤 近10年首例 50多歲男到中國新疆旅遊染病

疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月。（疾管署提供）

2025/08/13 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕又見中國移入傳染病！衛福部疾管署昨公布近十年來首例布氏桿菌病，為北部五十多歲本國籍男性，其四月曾至中國新疆旅遊，在動物市集接觸羊隻和馬匹，因當地缺水源，事後未洗手，返台後於七月初發燒、寒顫就醫，後續肝指數偏高、肝脾腫大，幸住院治療好轉已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致，宿主包含牛、羊、豬、狗等，人類可能因傷口或黏膜接觸受感染動物組織、血液或尿液等，或吃到受污染食物，或實驗室、屠宰場人員吸入含病菌氣膠而感染。潛伏期通常為一至二個月，最長可達五個月，主要症狀為發燒、全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統病變，未及時治療，致死率約二％。

我國二○一一年出現五例境外移入，隔年納入第四類法定傳染病以來，二○一五年有一例印尼移入，此次中國移入為第二例，尚無本土病例。

