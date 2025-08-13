我領先日、韓 國中男生9月起納入公費HPV疫苗

全國家長會長聯盟理事長張哲維、台灣家庭醫學醫學會監事會召集人 施錦泉、教育部國民及學前教育署主任秘書張永傑、國健署署長沈靜芬、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成、 國健署癌症防治組組長林莉茹（左至右）共同宣布，今年9月起公費HPV疫苗納入國中男生。（記者邱芷柔攝）

2025/08/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕人類乳突病毒（HPV）除威脅女性，也與男性口咽癌、肛門癌、外生殖器癌相關。衛福部國民健康署昨宣布，九月起公費HPV疫苗將從國中女生擴大至國中男生，成為東亞第一個提供男性公費接種的國家。

台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成說，男性接種HPV在先進國家已是常態，台灣納入公費已領先日本、韓國，他強調，最佳接種時機為感染前的九至十四歲，即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑施打。



國健署長沈靜芬表示，二○一八年起為國中女生提供公費接種HPV，目前接種率已達八八．七％，年底可望突破九成。今年九月至十二月，將針對一一三學年度國二上學期全體學生（男生約十一萬人、女生約十．三萬人）於校園集中接種，如果當天無法施打將發補接種單，家長可帶孩子至合約院所於期限內完成，同享公費補助。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎強調，九價HPV疫苗涵蓋逾九成子宮頸癌型別，長期追蹤顯示保護效果接近百分百，且無長期安全疑慮，該疫苗安全性已獲國際肯定，且國內公費施打會透過衛教與分散注意力減輕緊張，暈針事件極少。

