楊柳今台東登陸 9縣市停班課 中午前後達巔峰 花東及苗栗以南等13縣市警戒

楊柳颱風動態圖

2025/08/13 05:30

〔記者林志怡、吳亮儀／綜合報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署昨日先後發布海上、陸上颱風警報，陸警擴及花東及苗栗以南等十三縣市，颱風中心預計今日中午前後以中度颱風巔峰強度自台東登陸，再往西北通過陸地，屆時嘉義以南地區雨勢加劇，恐有豪雨以上降雨。包括花蓮、台東、屏東、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、澎湖等九縣市，今天停班課。

花東雲嘉嘉南高屏澎 今停班停課

氣象署說明，楊柳颱風昨日晚間十時位於台東東南東方約三七○公里海面處，以每小時廿七轉十九公里速度，向西北西轉西進行，七級風平均暴風半徑一二○公里，有強度增強、暴風半徑擴大趨勢。

氣象署預報員朱美霖指出，楊柳暴風圈估今晨接觸台東，中心登陸後往西北迅速通過陸地及中央山脈，傍晚從雲嘉南地區出海，預估最快週四清晨可同時解除海陸警。朱美霖提醒，楊柳抵達台灣近海與登陸期間，各地風勢轉強恐出現破壞性強風，最大可達九至十級。

氣象專家：走得乾脆 沒西南氣流

降雨方面，昨深夜起，台北、宜蘭地區陸續有降雨發生，今日東半部、屏東、南部山區雨勢轉強，恐下大雨或局部豪雨，並在午後擴及嘉義以南地區，東部、東南部地區及南部山區需慎防局部豪雨以上降雨。

「它走就走了，離開得非常乾脆，也沒西南氣流。」氣象專家林得恩表示，今晚暴風圈脫離台灣陸地，天氣就會轉好，但其內核結構完整，會帶來明顯強陣風，風速可達八級到十級，中南部仍在災後復原，需特別注意。

