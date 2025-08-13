為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳今台東登陸 9縣市停班課 中午前後達巔峰 花東及苗栗以南等13縣市警戒

    楊柳颱風動態圖

    楊柳颱風動態圖

    2025/08/13 05:30

    〔記者林志怡、吳亮儀／綜合報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署昨日先後發布海上、陸上颱風警報，陸警擴及花東及苗栗以南等十三縣市，颱風中心預計今日中午前後以中度颱風巔峰強度自台東登陸，再往西北通過陸地，屆時嘉義以南地區雨勢加劇，恐有豪雨以上降雨。包括花蓮、台東、屏東、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、澎湖等九縣市，今天停班課。

    花東雲嘉嘉南高屏澎 今停班停課

    氣象署說明，楊柳颱風昨日晚間十時位於台東東南東方約三七○公里海面處，以每小時廿七轉十九公里速度，向西北西轉西進行，七級風平均暴風半徑一二○公里，有強度增強、暴風半徑擴大趨勢。

    氣象署預報員朱美霖指出，楊柳暴風圈估今晨接觸台東，中心登陸後往西北迅速通過陸地及中央山脈，傍晚從雲嘉南地區出海，預估最快週四清晨可同時解除海陸警。朱美霖提醒，楊柳抵達台灣近海與登陸期間，各地風勢轉強恐出現破壞性強風，最大可達九至十級。

    氣象專家：走得乾脆 沒西南氣流

    降雨方面，昨深夜起，台北、宜蘭地區陸續有降雨發生，今日東半部、屏東、南部山區雨勢轉強，恐下大雨或局部豪雨，並在午後擴及嘉義以南地區，東部、東南部地區及南部山區需慎防局部豪雨以上降雨。

    「它走就走了，離開得非常乾脆，也沒西南氣流。」氣象專家林得恩表示，今晚暴風圈脫離台灣陸地，天氣就會轉好，但其內核結構完整，會帶來明顯強陣風，風速可達八級到十級，中南部仍在災後復原，需特別注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播