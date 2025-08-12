為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北改造蓮花公園 蓋18米長溜滑梯

    竹北蓮花公園將進行優化，圖為完工模擬示意圖。（竹北市公所提供）

    竹北蓮花公園將進行優化，圖為完工模擬示意圖。（竹北市公所提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市首座森林特色公園，將坐落西區的蓮花公園，公園位在香火鼎盛的蓮花寺前方、假日遊客如織的鳳崎落日步道旁，由於設施老舊，加上樹木過於茂密蚊蟲孳生，長年潮濕步道長青苔而潛藏危機；市公所將投入二千萬元改造，最大亮點即是將順應地景，打造一座十八米、全縣最長的溜滑梯，預計明年上半年完工。

    優化工程動工 明年上半年完工

    竹北市繼新社樹網公園、白地Pump Track公園、崇義公園、尚義星空籃球場相繼動工後，市公所昨再啟動第五個西區工程蓮花公園優化工程，市長鄭朝方與市民代表會副主席葉信輝及地方人士出席動土典禮。尚義里長曾福表示，蓮花公園已經廿多年了，很開心這次能夠改善，造福居民也能帶動觀光。

    營造森林特色 規劃地景遊戲區

    鄭朝方表示，蓮花公園優化工程基地面積約六千六百平方公尺。全案以「自然融合」為設計核心，融入地形與林木紋理，並邀請樹醫生進場評估，在保留健康樹木的前提下，改善整體視野與通透性。工程規劃三大特色區域，包括入口廣場區：從地勢較低的廣場進入，隨緩坡延伸至核心地景遊戲區，營造開闊而具動線引導的空間感。地景遊戲區：活用山坡地形，打造高低錯落的親子遊戲空間，設置十八米長圓管溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬網與觀景平台。松樹步道區：新增之字型步道串聯園區。

    鄭朝方預告，未來鳳崎步道也將有新風貌正在設計中。新蓮花公園啟用後，將與廟宇、步道形成自然與文化交織的觀光節點，並串連新月沙灣和水月公園等濱海景觀和烏魚產業，成為遊客走訪竹北不容錯過的亮點。

    竹北蓮花公園將進行優化，圖為現況。（記者廖雪茹攝）

    竹北蓮花公園將進行優化，圖為現況。（記者廖雪茹攝）

