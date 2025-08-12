平鎮兒22公園開工 旁闢8米寬道路

2025/08/12 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕平鎮區兒廿二公園暨周邊道路新建工程昨開工，桃園市長張善政出席動土典禮表示，兒廿二公園總面積約○．三五公頃，雖屬中小型規模，卻承載地方的高度期待，預計明年五月完工，緊鄰公園的一條八米寬新闢道路同步施工，預計今年十月完工，屆時道路與公園相互串聯，可為平鎮鄉親帶來更舒適宜居的生活空間。

桃園市府工務局副局長潘子儀表示，平鎮兒廿二公園以自然生態導向與友善空間設計為核心，透過多樣化植栽營造四季分明的自然氛圍，綠地設計順應地形地貌，保留自然紋理並維持生態平衡，形塑具在地特色的開放空間，公園內規劃兒童遊戲場兼具安全性與包容性，並整合周邊通學動線，設置安全便捷的人行系統，打造全齡共享社區綠地。

請繼續往下閱讀...

此工程另配合山豐國小及其附設幼兒園需求，一併整修校園圍牆、順平幼兒園出入口及基地高差等設施，並預留設置YouBike站，以完善通學及社區微型交通機能。

工程同步開闢兒廿二公園北側八米都市計畫道路，以銜接學園街及東豐路一○○巷，提升周遭交通機能，計畫道路長一二五公尺，採雙向車道配置銜接既有道路，未來可併同山峰自辦重劃區範圍內學園街六十四巷至六十八巷拓寬工程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法