桃市增47特教班 學前達11班

桃園市114學年度將增加47班身心障礙特殊教育班級，圖為桃園國小集中式特教班教室。（桃園市教育局提供）

2025/08/12 05:30

身心障礙學生數近年攀升 4年來累計增加159班

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾有不少家長反映，桃園市學前集中式特教資源分配不均，部分幼兒因名額不足，只能以普通生身分就讀公幼。開學進入倒數計時，桃園市政府教育局表示，一一四學年度將增加四十七班身心障礙特殊教育班級，其中，學前特教班增加十一班，七班為集中式、四班巡迴班；教育局長劉仲成表示，桃園市透過增班增置特教教師員額，充實特教教師人力配置，確保身心障礙學生與幼兒都能獲得高品質的特教服務。

請繼續往下閱讀...

學前7班集中式、4班巡迴班

教育局表示，桃園市人口移入持續成長，隨著特教政策的宣導與落實，近年通過鑑定的身心障礙學生人數也隨之攀升，桃園市近年持續投入特教資源增設身心障礙特教班級，一一一學年度增設廿五班、一一二學年度增設四十二班、一一三學年度增設四十五班，一一四學年度將增設四十七班，四個學年度累計增設一五九班，除能降低身心障礙班級師生比，更維護身心障礙學生與幼兒受教權益。

國小以上特教班 資源班居多

對於曾有家長反映，學前集中式特教資源分配不足，教育局表示，桃園市學前特教幼兒由身心障礙學生鑑定中心負責鑑定，目前學前特教班共一○八班、學生數約三四○○人，一一四學年度增設的四十七班中，有十一班為學前特教班級，七班集中式、四班巡迴班，其他為國小以上特教班，主要以資源班居多，學生平時在一般班級接受融合教育。

教育局表示，依特殊教育法第九條，地方政府每年應從寬編列特教預算，且不得低於當年度教育主管預算五％，桃園市近幾年編列特教預算都達教育局總預算七％至八％之間，並持續爭取中央特教計畫型補助款。

特教代理師、學生助理 採全聘期

另，桃園市於一一一學年度起率先全國實施特殊教育代理教師全聘期制，也於一一三學年度起率六都之先實施時薪制特教學生助理人員全聘期制，讓特教助理人員於寒暑假期間，由市府負擔勞健保續保費用，使其年資得以繼續採計，保障勞動權益，提升留任久用的意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法