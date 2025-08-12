為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國一造橋交流道聯絡道 苗14線拓寬動工

    國一增設造橋交流道重要一步，造橋聯絡道動土。圖為祈福儀式。（記者蔡政珉攝）

    國一增設造橋交流道重要一步，造橋聯絡道動土。圖為祈福儀式。（記者蔡政珉攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道電子收費政策實施後，原國道一號苗栗縣造橋收費站公務便道因而封閉，造橋鄉親必須遠繞頭份或頭屋交流道，地方長期爭取增設造橋交流道獲准，造橋交流道工程案由高速公路局發包。苗栗縣政府負責、關鍵的交流道聯絡道苗十四線拓寬工程，昨天由交通部次長陳彥伯、縣長鍾東錦等人主持動工儀式，總經費三億三千五百餘萬元，預計二○二七年十二月完工。

    苗縣府交通工務處指出，造橋交流道聯絡道苗十四線拓寬案，經交通部於二○二二年底核定納入生活圈道路交通系統計畫，採原路拓寬總長約一三○五公尺，範圍為苗十四線、平仁路口至苗十四線、禮蘭路口，拓寬既有九至十一公尺道路為十六．七至二十四．三公尺，車道配置至少為雙向各兩車道；另外，老莊平交道、雙祿橋、錦成橋及國道穿越箱涵則配合工程改建。

    長1.3公里 預計2027年底完工

    苗縣府交工處表示，聯絡道工程於都市計畫段左側設置人行道以利民眾通行，並改善老莊路平交道線形提升行車安全；至於雙祿橋、錦成橋則配合拓寬案改建，穿越高速公路箱涵拓寬加高則由高速公路局辦理；錦成橋拓寬後將為五車道，涵洞拓寬為五車道，增加左轉專用道以利車輛分流。

    鍾東錦指出，增設造橋交流道將於下週動工，預定二○二九年底完工，期待兩項工程密切配合，如期完工；後續再爭取增闢南入、北出另半套交流道，讓地方也享有更便捷安全的交通，未來造橋鄉的房地產也將媲美頭份、竹南，產業、觀光並進，前景看好。

