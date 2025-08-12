為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鶯歌農會新建農糧倉庫 開工

    新北市農業局輔導鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，預計明年完工。圖為完工模擬圖。（農業局提供）

    新北市農業局輔導鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，預計明年完工。圖為完工模擬圖。（農業局提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市農業局輔導鶯歌區農會興建全新的農糧倉庫及農業推廣教育中心，面積約一千六百平方公尺，昨天舉行開工典禮，工程斥資逾一億元，提供農民全方位服務，並推廣農業知識，預計明年底完工。

    副市長劉和然表示，市府推動三鶯文創整合計畫，將鶯歌農會舊倉庫前方通道打造成彩虹廊道，未來可從捷運三鶯線鶯歌車站出口通往新北市美術館，舊倉庫空間轉型活化，邀請陶藝家進駐，並協助農會遷移、改造農糧倉庫。

    農業局長諶錫輝說，將興建二棟多功能建築物，採斜屋頂及大面開窗自然通風設計，減少空調耗能，設有停車及綠化空間，達到節能減碳。農業推廣教育中心提供農民參與農事活動、技能培訓，傳遞農業知識；另設置農民購物中心，方便農民購買糧肥，預估服務農民人次將增加三倍。

    鶯歌區農會理事長鄭璧昌表示，新建的農糧倉庫及農民推廣教育中心，可成為農民學習與交流的場所，未來結合智慧農產展示、教育訓練及農業活動推廣，計畫邀請植物醫生進駐，提供專業輔導。

