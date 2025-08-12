捷運中和新蘆線 試辦精簡到站資訊

中和新蘆線（橘線）全線列車，試辦精簡到站跑馬燈顯示內容，保留站名、轉乘路線等必要資訊。 （記者董冠怡攝）

2025/08/12 05:30

保留站名、轉乘路線 同步優化轉乘車站英文顯示內容

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司昨天宣布，中和新蘆線（橘線）全線列車即起試辦精簡到站顯示內容，保留站名、轉乘路線等必要資訊；不過，有民眾看到調整後的跑馬燈，認為北捷搞錯重點，希望減少到站時的宣導文字，而非過度簡化轉乘資訊。北捷回應，將觀察旅客使用情形及蒐集意見，再視成效評估是否擴大。

請繼續往下閱讀...

民眾：只想知道到站是哪一站

有民眾說，捷運列車到站時，他只想知道現在是哪一站，不要寫一些有的沒的文字提醒，令人眼花撩亂，有很多資訊可以趁列車行駛中播放，否則在列車停靠時播放，想知道站名要趕快看窗外或找車門外的站名標示確認，常讓人手忙腳亂；不過，也有人質疑，乘客為何不檢討自己低頭滑手機的行為。

北捷：已刪除例行性宣導文字

北捷指出，調整後的跑馬燈，刪除例行性宣導文字，顯示即將抵達車站及前後一站站名、終點站，轉乘車站改為站名及轉乘路線，刪除「請在本站換車」等字眼，方便辨識站名，並同步優化轉乘車站英文顯示內容，改以站名、英文及數字代碼、轉乘路線名稱呈現，提供外國人更加簡明清晰的引導資訊。

對於調整後的顯示內容，民眾認為北捷搞錯重點，乘客困擾的是站名動態被遮蔽，希望減少宣導文字，而非過度簡化轉乘資訊，現行捷運路網雖以顏色區分不同路線，但並未明示橘線、紅線等別稱，容易讓不常搭乘捷運的乘客混淆。

北捷補充，持續蒐集各界意見調整優化，民眾可提建議作為參考，將視試辦成效評估是否擴大實施至其他路線。

雙北AI公車站長阿明 辦快閃

另外，台北市政府、新北市政府與公車業者合作，導入人工智慧服務，即時回應民眾搭乘問題，即日起至十七日每天下午三點至六點，在台北市的市府轉運站、台北車站（鄭州）及新北市的板橋公車站、捷運淡水站，舉辦「雙北AI公車站長阿明」快閃活動，民眾可透過與實體機台互動或掃描QR Code，查詢公車路線、預估到站時間資訊。

台北市公共運輸處表示，「阿明」的服務功能包含公車路線規劃、預估到站時間、發車時刻資訊、路線停靠站位與遺失物協助、乘客服務資訊等公車問題查詢，目前仍在訓練階段，上線時間未定。

中和新蘆線（橘線）全線列車，試辦精簡到站跑馬燈顯示內容，保留站名、轉乘路線等必要資訊。 （記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法