    首頁　>　生活

    花蓮萬榮溫泉推動10年 至今無法使用

    萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，未做可行性評估就先砸預算展開溫泉井體及公共泡腳池工程，至今仍無法使用。 （記者花孟璟攝）

    萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，未做可行性評估就先砸預算展開溫泉井體及公共泡腳池工程，至今仍無法使用。 （記者花孟璟攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府十多年前推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，預計設置溫泉儲存槽、公共泡腳池及服務中心等設施，未做可行性評估就貿然先砸四千多萬預算展開溫泉井體及公共泡腳池工程，審計部查核發現計畫執行過程本末倒置，設施至今無法啟用；縣府表示，已檢討計畫審查機制，泡腳池預計十月完成水溫控管系統及招募人力後啟用。

    無可行性評估就施工 審計室：本末倒置

    縣府在前縣長傅崐萁任內推動萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，預計在萬榮村萬利段設置溫泉儲存槽、公共泡腳池及服務中心等設施，帶動周邊產業發展，但未完成可行性評估，即於二○一四年向花東基金花蓮縣第二期綜合發展實施方案提報計畫，隔年獲得六千萬經費核定。

    計畫核定後逾4年 因未執行而撤案

    審計部花蓮縣審計室指出，計畫核定後逾四年因未能依期程執行而撤案，縣府又在花東基金第三期提報計畫並獲五千萬元經費核定，但鄉公所因經費不足，在尚未確立溫泉資源品質穩定的前提下，逕自決策先辦理溫泉會館興建工程，暫緩溫泉開發主體的溫泉井體工程，後經原民會重新評估並修正計畫，最後以四二五五萬元啟動溫泉井體工程及興建公共泡腳池。

    未及時辦理計畫變更 遭勒令停工

    但鄉公所未及時辦理溫泉開發及使用計畫書變更程序，導致溫泉取水用量、引水位置及用水範圍等和原核定的溫泉開發許可不符，工程去年一月一度遭勒令停工且須封井，直到去年九月才完成溫泉開發許可及溫泉井體工程，但至今尚未取得溫泉水權狀，耗資二千多萬元的公共泡腳池雖已完工，還需改善周邊環境才能開放使用，可行性評估及興辦事業計畫等有待改善。

    縣府：已檢討 泡腳池預計10月啟用

    縣府回應，原民處已檢討計畫審查機制，將加強跨單位橫向溝通，避免類似情況再次發生，戶外泡腳池周邊環境改善工程已於四月開工，未來將協助爭取花東基金興建溫泉會館，持續督導後續啟用營運的事前籌備作業。

