宜縣南澳碧候溫泉 恐明年中才開放

南澳鄉碧候溫泉因聯外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。（記者游明金攝）

2025/08/12 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉由縣政府代管營運三年，已在今年七月到期，縣府決定歸還南澳鄉公所經營管理；不過，公所提出今年未編列維護管理經費、園區仍封閉等因素，希望延後到年底再歸還；縣府討論後同意，且園區聯外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。

聯外道路未修復

去年康芮、凱米颱風，造成碧候溫泉園區遭破壞，聯外道路交通中斷，迄今尚在修復。縣府工旅處表示，園區復建工程十月可以完工。但縣府農業處指出，去年颱風造成路基掏空已緊急回填，目前小客車可以通行，但大客車不建議行駛，縣府辦理變更設計，將加強護岸工程與路面修繕，明年中才能完工。

「碧候溫泉」是南澳鄉公所向中央爭取經費，經宜蘭縣政府、鄉公所配合工程款，共斥資八三○○萬元建置，縣政府在二○二二年決議先代為營運管理維護三年。南澳鄉公所近期在協調會議提出，公所今年度未編列維護管理經費、且經營管理方式仍待與部落協商等因素，請縣府延後至年底再歸還。

碧候溫泉還在封閉中，縣府工旅處認為，目前小客車雖能通行，但對於不熟悉路況遊客仍有安全疑慮，為確保遊客安全，在聯外道路未復建完成前，碧候溫泉不對外開放。

