為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣南澳碧候溫泉 恐明年中才開放

    南澳鄉碧候溫泉因聯外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。（記者游明金攝）

    南澳鄉碧候溫泉因聯外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。（記者游明金攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉由縣政府代管營運三年，已在今年七月到期，縣府決定歸還南澳鄉公所經營管理；不過，公所提出今年未編列維護管理經費、園區仍封閉等因素，希望延後到年底再歸還；縣府討論後同意，且園區聯外道路還在修復，要開放恐怕要等到明年中。

    聯外道路未修復

    去年康芮、凱米颱風，造成碧候溫泉園區遭破壞，聯外道路交通中斷，迄今尚在修復。縣府工旅處表示，園區復建工程十月可以完工。但縣府農業處指出，去年颱風造成路基掏空已緊急回填，目前小客車可以通行，但大客車不建議行駛，縣府辦理變更設計，將加強護岸工程與路面修繕，明年中才能完工。

    「碧候溫泉」是南澳鄉公所向中央爭取經費，經宜蘭縣政府、鄉公所配合工程款，共斥資八三○○萬元建置，縣政府在二○二二年決議先代為營運管理維護三年。南澳鄉公所近期在協調會議提出，公所今年度未編列維護管理經費、且經營管理方式仍待與部落協商等因素，請縣府延後至年底再歸還。

    碧候溫泉還在封閉中，縣府工旅處認為，目前小客車雖能通行，但對於不熟悉路況遊客仍有安全疑慮，為確保遊客安全，在聯外道路未復建完成前，碧候溫泉不對外開放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播