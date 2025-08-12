社頭時雨量破百毫米 驚現4天坑

社頭織襪園區因路基被掏空出現天坑。（蕭妤亘提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕受對流雲系發展旺盛影響，彰化縣社頭鄉前日突降暴雨，一小時雨量破百毫米，導致社頭織襪園區道路、山湖村重生路出現土石流，地基被掏空，造成四處「天坑」災情，其中最大坑洞長度超過二公尺，深約一公尺，景象怵目驚心。當地民代擔憂，楊柳颱風逼近恐災情擴大，已要求縣府緊急灌漿加固。

最大坑洞長2公尺、深1公尺

上月連日豪雨，造成彰化山區土石鬆動，十日再遇短時強降雨，社頭山湖村芋仔坑爆發土石流，大量泥沙夾帶石塊直衝而下，重生路一度變成「滾滾黃河」。水退後，現場驚見芋仔坑排水道出現兩處破洞，其中一處寬逾二公尺，若繼續擴大，恐危及一旁擋土牆，威脅周邊四十多戶居民安全。

在社頭織襪園區內，鄰近鴻門圳鴻門巷的道路，也出現二處塌陷，其中一處坑洞長、寬近二公尺，底層路基幾乎全被掏空，隨時可能二次坍塌。

縣議員蕭妤亘昨天上午偕同社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福等人到場勘查。陳慶福表示，重生路沿線遍布土石，造成居民無法出入，已請廠商動用小山貓清理障礙。

芋仔坑排水道則被沖出兩個二公尺的大坑，情形罕見，且持續擴大中，嚴重威脅緊鄰的擋土牆結構，也讓附近四十多名住戶生命受到威脅，已要求縣府立即灌漿填補，避免災情擴大。

蕭妤亘出，楊柳颱風逼近，已請人在現場設置交通錐與封鎖線，並呼籲縣府必須加快修復腳步，以確保用路人安全。

社頭山湖村芋仔坑排水道破洞。（陳慶福提供）

