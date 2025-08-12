外來種亞洲錦蛙入侵 南投移除大作戰

外來種亞洲錦蛙近年來大舉入侵南投。（南投縣府提供）

2025/08/12 05:30

熱區中興新村 草屯、埔里也有通報 縣府結合社區防堵

〔記者張協昇／南投報導〕外來種亞洲錦蛙近年來大舉入侵南投，中興新村附近成為熱區，草屯鎮、埔里鎮也有通報案例，由於亞洲錦蛙繁殖力強，且鳴叫求偶音量如同電話鈴聲，妨害安寧，為降低生態威脅，南投縣政府近日結合社區組成第一批「社區亞洲錦蛙移除小隊」，全力清除亞洲錦蛙。

請繼續往下閱讀...

鳴叫音量達70分貝 妨害安寧

縣府農業處指出，亞洲錦蛙（學名 Kaloula pulchra，俗稱花狹口蛙），為夜行性兩棲動物，最早於一九九七年在高雄鳳山水庫附近發現，隨後在台南關廟、高雄市與屏東林邊、內埔等地擴散，並入侵南投縣境。

亞洲錦蛙白天多躲藏於自掘的土洞或樹皮縫內，雨天時鳴叫求偶，聲音低沉宏亮，音量可達七十分貝，相當於電話鈴聲，常造成民眾夜間困擾。

3保育專家授課 帶隊巡查

農業處表示，縣府近年陸續接獲亞洲錦蛙通報，為有效防治，展開亞洲錦蛙移除行動，組織南投市營南社區守望相助隊志工，以及大埤社區在地居民，組成「社區亞洲錦蛙移除小隊」，協助清除社區亞洲錦蛙、斑腿樹蛙，並防堵海蟾蜍入侵，也邀請台灣兩棲類動物保育協會TNRS小隊賴俊宏、吳秀英及陳英蘭三位專家，為移除小隊講授外來種蛙類知識，並帶領進行巡查與移除行動。

發現疑似蹤跡 撥打1999通報

農業處強調，亞洲錦蛙與台灣原生種小雨蛙外型相似，惟亞洲錦蛙體長可達八公分，背部具有花瓶狀花紋，趾端有吸盤，具攀爬能力；台灣小雨蛙體型較小，無吸盤，民眾若發現疑似亞洲錦蛙的蹤跡，可拍照後撥打市話一九九九縣民服務專線通報移除。

南投縣府結合社區展開移除亞洲錦蛙行動。（南投縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法