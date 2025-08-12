為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中國家歌劇院周邊停車 9/8起無紙本繳費單

    台中9月8日起試辦影像辨識（箭頭處）記錄停車資訊。（中市府提供）

    台中9月8日起試辦影像辨識（箭頭處）記錄停車資訊。（中市府提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市停車逐步邁向無紙化，交通局表示，西屯區國家歌劇院周邊市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路，將於九月八日起啟用影像辨識（AVI）設備記錄停放時間及停車費，不開立紙本繳費單，車格內標繪綠色LOGO及「p」標誌，方便辨識，車主在離開車格後可線上即時查詢停車費。

    交通局長葉昭甫表示，台中市自去年推動「區區智慧停車計畫」，預期至二○三○年達成建置二．七萬格智慧化車格目標。

    導入影像辨識記錄停放時間及費用

    交通局繼在停車格建置地磁設備後，再進一步導入影像辨識車格，九月八日啟用的無紙化車格，採無人化、無紙化停車收費管理方式，民眾駛離前掃描QR Code就能快速完成繳費。 

    停車管理處指出，第一階段智慧停車無紙化實施，不開立紙本停車繳費單，民眾停車後，即透過影像辨識（AVI）設備記錄車輛的停放時間及計算停車費，離開車格後可線上即時查詢繳納停車費，路段旁會設置智慧停車收費告示牌鄉，說明收費時間、停車費用、QR Code線上繳費，讓民眾了解停車資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播