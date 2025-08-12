台中國家歌劇院周邊停車 9/8起無紙本繳費單

台中9月8日起試辦影像辨識（箭頭處）記錄停車資訊。（中市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市停車逐步邁向無紙化，交通局表示，西屯區國家歌劇院周邊市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路，將於九月八日起啟用影像辨識（AVI）設備記錄停放時間及停車費，不開立紙本繳費單，車格內標繪綠色LOGO及「p」標誌，方便辨識，車主在離開車格後可線上即時查詢停車費。

交通局長葉昭甫表示，台中市自去年推動「區區智慧停車計畫」，預期至二○三○年達成建置二．七萬格智慧化車格目標。

導入影像辨識記錄停放時間及費用

交通局繼在停車格建置地磁設備後，再進一步導入影像辨識車格，九月八日啟用的無紙化車格，採無人化、無紙化停車收費管理方式，民眾駛離前掃描QR Code就能快速完成繳費。

停車管理處指出，第一階段智慧停車無紙化實施，不開立紙本停車繳費單，民眾停車後，即透過影像辨識（AVI）設備記錄車輛的停放時間及計算停車費，離開車格後可線上即時查詢繳納停車費，路段旁會設置智慧停車收費告示牌鄉，說明收費時間、停車費用、QR Code線上繳費，讓民眾了解停車資訊。

