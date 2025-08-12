盧秀燕稱訪澳拚經貿 議員批空談

2025/08/12 05:30

指負責招商引資的經發局人員未同行 市府：學習國外成功經驗

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕五日在台中豪雨水災善後未完成之際，行程保密到最後一刻才曝光出訪澳洲，引發爭議，十一日結束訪澳返台，強調此次出訪城市外交目標都達成，成果豐碩。

市議會財經委員會召集人、民進黨市議員周永鴻指出，盧秀燕聲稱尋求與澳洲擴大經貿交流，分散市場，以因應美國關稅衝擊，但負責招商引資的經發局人員竟未同行，談經貿淪「空談」；議員陳淑華質疑，台中國際會展中心漏水、試營運五金展也跳票，盧沒帶經發局人員參訪澳洲會展中心，根本為轉移焦點。

市府回應，市府團隊市政一體，市長率團出訪，盼借鑒國外成功經驗，並帶回與市府團隊分享學習。

參訪會展中心 自家展館卻漏水

盧秀燕日前在台中市於連日豪雨造成多處積淹水、部份道路中斷，甚至有土石流災情等善後未完成之際出訪澳洲，且行程保密到最後一刻，五日當天宣佈出訪、當晚即出發，引發爭議，昨天她結束訪澳行程返台，強調出訪澳洲「非常順利」。

盧秀燕說，預期的城市外交目標全達成，成果豐碩，更指藉機了解世界各國因應美國關稅政策，澳洲的美國關稅為十％，未來可以擴大加強對澳經貿交流及布局，以分散市場。

對此，周永鴻指出，盧秀燕勞師動眾跑到澳洲加強台澳經貿交流，但負責產業發展、招商引資的經發局卻無人隨行，「市長談經貿淪空談」，能為台中的經濟和城市發展帶來多少實質幫助，令人非常懷疑；議員陳雅惠也質疑，隨行官員未見經發局，如何真正落實到台中產業與民生。

分散市場布局 被質疑無實質幫助

議員陳淑華更指出，盧秀燕此行參訪澳洲多個會展中心，但斥資八十九億元興建的台中國際會展中心展館漏水無人負責，延宕至十一月廿一日才能申請竣工，原預計十月試營運推出首展五金展的規劃也跳票，此次參訪澳洲會展中心根本只是轉移焦點。

