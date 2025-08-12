為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    民團控協和電廠土壤污染 環境部：環評結論不撤銷

    2025/08/12 05:30

    〔記者謝君臨、黃宜靜、俞肇福／綜合報導〕守護外木山行動小組昨在立法院召開記者會，指台電協和電廠土壤污染嚴重，批環境部、環評會視而不見仍通過環評；環境部環境保護司司長徐淑芷表示，土壤及地下水污染整治法（土污法）與環評為平行審查，土污問題依法在利用土地前完成整治，環評是依送審當下狀況通過，不會重做環評，環評結論也不會被撤銷。

    基市府：要求電廠提污染控制計畫

    基隆市政府環保局表示，將依土污法公告協和發電廠為污染控制場址，要求協和電廠提出污染控制計畫，並持續督導改善作業。

    守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基市府六月十二日到協和電廠進行土壤與地下水污染查證採樣，結果已在七月中出爐，其中兩個點次鎳金屬分別超標八倍、一．八倍，一個點次的總石油碳氫化合物超標四十二．四倍。基市府應依土污法公告為「土壤污染控制場址」，「禁止土地利用行為，並得限制人員進入」。

    王醒之說，環境部、環評會無視土壤污染嚴重，在年初粗暴通過環評，呼籲環境部在土壤管制區公告後，禁止所有開發行為。

    徐淑芷表示，土污法、環評屬平行審查；土污會依照土污法限制，在實質利用土地前，將受污染土地整治完畢，才能取得開發執照；環評只針對法律明文禁止者不進行審查。環評報告書依送審當下狀況通過、審結後，無需再更新，也不會被撤銷。

