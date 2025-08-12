為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雙北推AI公車站長 快閃邀互動

    台北市交通局長謝銘鴻（中）、新北市交通局長鍾鳴時（左），說明AI公車站長「阿明」理念。（記者董冠怡攝）

    台北市交通局長謝銘鴻（中）、新北市交通局長鍾鳴時（左），說明AI公車站長「阿明」理念。（記者董冠怡攝）

    2025/08/12 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府、新北市政府與公車業者合作，導入人工智慧服務即時回應民眾搭乘問題，即日起至十七日每天下午三點至六點，在台北市的市府轉運站、台北車站（鄭州）及新北市的板橋公車站、捷運淡水站舉辦「雙北AI公車站長阿明」快閃活動，民眾可透過與實體機台互動或掃描QR Code，查詢公車路線、預估到站時間資訊。

    台北市公車聯管委員會主委李博文說，「阿明」已問世但仍「涉世未深」，呼籲民眾多多「餵養」讓它更聰明，考倒也沒問題，答不出問題會再來改進。快閃活動期間與阿明互動者，有機會獲得限量台北市一○八陽明山遊園公車一日券、新北市一七七瑞芳觀光公車一日券、特色悠遊卡、一卡通及愛金卡、咖啡飲料等好禮。

    台北市公共運輸處表示，「阿明」的服務功能包含公車路線規劃、預估到站時間、發車時刻資訊、路線停靠站位與遺失物協助、乘客服務資訊等相關公車問題查詢。目前雖已初步開發，仍須持續訓練，包括長者常用的台語，提高應答內容正確性，確切正式上線時間未定。

