精簡到站資訊 北捷中和新蘆線試辦

捷運中和新蘆線即日起試辦精簡到站資訊。（記者董冠怡攝）

2025/08/12 05:30

有人批搞錯重點 轉乘資訊過度簡化 北捷︰持續蒐集意見優化

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運公司昨天宣布中和新蘆線（橘線）全線列車，即日起試辦精簡到站顯示內容，保留站名、轉乘路線等必要資訊；不過，有民眾看到調整後的跑馬燈，認為北捷搞錯重點，讓人困擾的是站名動態被遮蔽，希望減少到站時的宣導文字，而非過度簡化轉乘資訊。北捷說，將觀察旅客使用情形及蒐集意見，再視成效評估擴大與否。

跑馬燈保留站名、轉乘路線

「我只想知道現在是在哪一站，不要再給我到站時，寫一些有的沒的提醒了！」民眾抱怨，有很多提醒的資訊可以趁列車行駛中播放，否則在列車停靠時播放，想看站名得看窗外或趕緊找車門外的站名標示確認，常讓人手忙腳亂，頗為困擾，希望北捷正視問題；不過也有人質疑，抱怨的民眾為何不自我檢討滑手機的行為。

北捷指出，調整後的跑馬燈刪除例行性宣導文字，持續顯示即將抵達車站及前後一站站名、終點站，轉乘車站則改為站名及轉乘路線，刪除「請在本站換車」等字眼，方便辨識站名，並同步優化轉乘車站英文顯示內容，改以站名、英文及數字代碼、轉乘路線名稱呈現，提供外國人更加簡明清晰的引導資訊。

民眾︰盼減少到站宣導文字

對於調整後的顯示內容，有民眾認為北捷搞錯重點，乘客困擾的是站名動態被遮蔽，希望可以減少宣導文字，而非過度簡化轉乘資訊，現行捷運路網雖有用顏色區分不同路線，但並未明示橘線、紅線等別稱，容易讓不常搭的人混淆，官方詞彙統一為佳，同時也要考慮到無法辨識顏色群眾的權益。

北捷補充，持續蒐集各界意見調整優化，民眾可提建議作為參考，將視試辦成效評估是否擴大實施至其他路線。

