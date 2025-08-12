北市社宅檢修延宕 空置逾半年遭檢討

台北市政府管理社宅及國宅配租，因屋況檢修等作業造成空置達6至12個月，台北市審計處要求改善。圖為明倫社宅。（資料照）

2025/08/12 05:30

去年衍生水電等支出逾1700萬 都發局︰租期內訪視 提升檢修效率

〔記者何玉華／台北報導〕社會住宅供不應求，台北市審計處審核去年總決算指出，台北市政府管理社宅及國宅配租，因屋況檢修、廚具採購或驗收等行政作業，讓社宅出現空置達六至十二個月的情形，空置期水、電、瓦斯等支出逾一千七百萬元，影響社宅使用效益；都發局表示，未來將於租期內訪視及控管屋內設備保持狀況，進行內控列管，以利退租時的檢修效率。

何孟樺︰市府管理能力嚴重不足

民進黨議員何孟樺表示，審計處提出的社宅審核意見，可以說從施工、點交到管理，問題無所不在，凸顯北市府的工程、物業管理能力嚴重不足。過去柯市府推「社宅儀表板」、社宅叢書，標榜工程控管、經驗傳承，市長蔣萬安接手兩年，沿用原班人馬卻問題叢生，若非柯市府吹牛吹過頭，便是蔣萬安領導無方，空有精兵卻無良將，事倍功半、問題叢生。

詹為元︰應議約增加彈性檢修

國民黨議員詹為元指出，社宅供不應求，應盡量縮短空置期；目前內部裝潢、檢修都是統一議約，雖價格較優惠，但定期檢修時間長也缺乏彈性，應議約增加彈性檢修，縮短時間，讓民眾早點入住，也能早點有租金收入。

黃瀞瑩︰應盡速建立「輪候名單」

民眾黨議員黃瀞瑩說，社宅閒置原因之一為「候補名單用罄須辦理重新招租」，說明都發局應盡速建立「輪候名單」，推動「輪候制」上路，也是履行蔣萬安的承諾。

斯文社宅21戶 空置長達22個月

審計報告查核去年一至九月資料，指社宅及國宅配租共有廿八處、一百卅二戶空置逾六個月，加計前一年度，則有十五處、四十一戶空置達十二個月；原因包括屋況不佳未即時完成檢修、候補名單用完需重新辦理招租、住戶退租須辦理檢修及廚具採購。另提供中繼住宅的斯文里三期社宅廿一戶，空置期更長達廿二個月。

此外，都發局精進驗收及配租入住的管控時程，有八案不符管控時程；都發局說明，三案受消防申辦、周邊道路復舊及無障礙設施勘驗影響，另五案歸責於廠商，已做扣款等責任檢討。其中兩案開放入住逾管控時程，是因配合聯合招租、原住戶搬遷。

斯文社宅短期招租 16戶簽約

都發局也說明，檢修依房況辦理時程不一，尤其國宅老舊，漏水修補後需觀察完妥才進行裝修，時程較長。未來除特殊情況採個案檢討外，將於租期內訪視及控管屋內設備保持狀況，進行內控列管，以利後續退租檢修效率。斯文里三期社宅空置是受二期公辦都更發包流標影響，目前已公告短期招租，完成簽約十六戶。

