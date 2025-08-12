為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄豪雨增崩塌地278公頃 全國最多

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌擴大。（農村水保署提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者陳文嬋、蘇福男、劉禹慶／綜合報導〕高雄市○七二八豪雨累積雨量超過莫拉克風災，造成新生崩塌地達二七八公頃是全國最多，隨著楊柳颱風來襲，農村水保署調降八十一條土石流警戒雨量的基準值，必要時以細胞簡訊通知住戶應變，加強疏散避難。

    農村水保署以衛星影像搭配無人機空拍，發現高雄市的新生崩塌地三八六處、二七八公頃，以桃源區最多、其次那瑪夏區；二次災害高風險區也擴大達八處，新增桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊二處，均為土石流潛勢溪流擴大沖刷面積，造成土石崩落所致。

    農村水保署因應楊柳颱風，調降高雄的八十一條土石流警戒雨量基準值，以強化防災警戒，高雄三天預估累積雨量平地上看四百毫米、山區六百毫米，以十三日雨勢最大，山區將達豪雨等級以上，沿海低窪地區嚴防海水倒灌。

    因應楊柳颱風，公路局針對高雄南橫山區台二十線、台二十九線共有五個路段實施管制，甲仙工務段表示，上述各路段交通管制時間不同，均只限定當地居民及搶修廠商、運送物資等通行，且車輛噸數有限制。

    澎湖先前受到丹娜絲颱風侵襲，藝術家黃長榮發現嵵裡沙灘退潮倒退至少五十公尺，擔憂楊柳颱風來襲，恐重創沙灘景觀，嵵裡沙灘昨天又傳出遭到油污污染，延綿逾五百公尺，環保局已出動清理。

