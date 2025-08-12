高雄車站 台鐵、捷運連通道啟用

高雄車站台鐵月台直通高捷的「連通道」，終於啟用了。（記者葛祐豪攝）

2025/08/12 05:30

轉乘不必再繞路 節省一半時間 通勤族開心

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站台鐵月台直通高捷月台的「連通道」，昨天正式啟用，乘客開心終於「不用再繞路了」，轉乘至少節省一半時間；至於高鐵左營站高鐵月台連接捷運月台的連通道，預計最快明年三月動工。

B2到B3 以前要先上B1 動線曲折

台鐵高雄車站月台位於B2層，之前若要轉搭高雄捷運，要先上到B1大廳廣場，再從廣場手扶梯走下位於B3的捷運車站，不僅動線曲折，常讓外縣市的乘客迷路，且依腳程不同，至少得花上五至十分鐘不等時間，才能完成轉乘。

台鐵、捷運共構的地下化站體，二○一八年就已通車，也建置台鐵月台（B2）通往捷運站穿堂層（B3）的連通道，原本預計今年農曆年後啟用，但因消防安檢及驗收問題，拖了半年，直到昨天清晨五點才正式啟用。

乘客︰盼公車轉運站也趕快啟用

記者觀察，大多數旅客都知道連通道昨天正式開放，從台鐵要轉搭捷運的陳姓高中生表示，連通道省去繞路的麻煩，之前他都要花五分多鐘，現在省了一半時間；上班族林小姐開心說「等了半年多，終於開放了」；屏東通勤的張先生說，希望高雄車站的公車轉運站也趕快啟用。

台鐵並在連通道轉彎出來的閘門處，設立高雄車站第三個售票處，昨天同步啟用，方便旅客在此直接購票。

高鐵左營站連接捷運通道 明年動工

此外，高鐵左營站號稱三鐵共構，台鐵有地下層閘門可直通高捷，但高鐵則須從一樓月台上到二樓大廳出閘門，經由大門電扶梯下到一樓，再轉往地下層進高捷閘門，需耗掉十分鐘，若地下層建置連通道，估計高鐵轉乘捷運可省一半時間，交通部長陳世凱今年六月南下會勘時，已承諾最快明年三月動工，因牽涉地下機電管線與列車營運問題，初估工期需三年。

