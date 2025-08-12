《最強阿嬤 赴星參加世界賽》97歲唐成瑤泳拚5金 兼推墾丁觀光

新加坡二○二五年世界游泳大師錦標賽，唐成瑤目標拿下五金。（唐成瑤提供）

2025/08/12 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新加坡二○二五年世界游泳大師錦標賽傳來捷報！來自恆春半島、九十七歲的「最強阿嬤」唐成瑤，在女子九十五至九十九歲組別大放異彩，已勇奪一百公尺蛙式與兩百公尺自由式雙金，並刷新蛙式大會紀錄，昨天上午又拿下五十公尺自由式金牌，目標拿下五金。身兼恆春「運動大使」唐奶奶笑說，賽場上積極推廣恆春半島觀光才是她的重要任務。

唐成瑤在一百公尺蛙式比賽中展現寶刀未老的實力，打破大會紀錄，成為該組唯一參賽者，輕鬆摘金。接著又拿下兩百公尺、五十公尺自由式金牌，朝五面金牌目標邁進。賽後她笑容滿面地說，「運動不分年齡，活到老要動到老，我要一路游到百歲人瑞！」

請繼續往下閱讀...

現居恆春十年的唐成瑤，今年五月在雙北世壯運一戰成名，包辦田徑與游泳五面金牌。如今遠征新加坡，比賽之餘，她忙著推廣恆春觀光，隨身攜帶恆春特色紀念提袋，熱情與各國選手交流。

「希望讓全世界知道恆春半島、墾丁的美！」唐成瑤透過教練魏兒表示，每次出國比賽都是推廣台灣的好機會。她在賽場內外活力四射，與各國選手合影、贈送紀念品，展現台灣人情味，連外國選手都讚她「親切又充滿活力」。她的故事感動無數人，連新加坡當地媒體都爭相報導這位「泳壇傳奇阿嬤」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法