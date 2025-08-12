為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    池上遊「田中伯公廟」 免費吃泡麵

    池上福德宮位在稻田中，也稱田中伯公廟。 （民眾提供）

    池上福德宮位在稻田中，也稱田中伯公廟。 （民眾提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉因伯朗大道及金城武樹而爆紅多年，位在另處稻田中央的伯公廟福德宮風景如畫，也吸引遊客拍照，廟方去年開始提供泡麵供民眾自由取用，也成了遊客到池上的另類玩法。吃泡麵打卡，遊客說在這裡吃泡麵，有被保佑的感覺，跟在家吃完全不一樣。

    信眾踴躍捐 遊客吃過也捐

    當地居民慣稱「田中伯公廟」的福德宮位在池上鄉北端，供奉土地公，在稻田環抱中坐北朝南，廟宇後方恰巧有鐵軌經過，每年一月油菜花盛開，及六月、十一月稻穗呈金黃飽滿之時，吸引許多攝影人士前來捕捉火車搭配伯公廟及稻田與油菜花的美景，這裡也是每年舉辦客家收冬祭的場地，信徒除了在地人，有更多是遊客。

    賞景打卡 品嘗被保佑滋味

    從去年開始，伯公廟多了新的服務，提供各式泡麵讓民眾自行享用。廟主委吳德富說，一年前廟方信眾無意間聽到遊客抱怨，來廟這附近玩，肚子餓了要吃個東西還得跑到很遠的地方，非常不方便，於是就發起了號召信眾捐泡麵，免費提供給遊客信眾在這裡食用！沒想到一推出就造成熱烈回響，紛紛響應捐泡麵，遊客來吃，也會帶整箱泡麵來捐，因此吃愈多，泡麵愈多，也有人提供咖啡供大家自己沖泡。縣議員陳宏宗說，這是土地公的善心，怕人餓到，所以大方提供泡麵，讓大家自助式享用。

    信眾說，來這裡不只可以吃泡麵，還有卡拉ok唱歌，甚至還有遊客來露營，真的很熱鬧。一位享用泡麵的遊客說，在這裡吃泡麵跟在家裡感覺完全不一樣，就是多了被保佑的味道。

    遊客到池上福德宮吃泡麵，有被保佑的感覺。 （民眾提供）

    遊客到池上福德宮吃泡麵，有被保佑的感覺。 （民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播