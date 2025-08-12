池上遊「田中伯公廟」 免費吃泡麵

池上福德宮位在稻田中，也稱田中伯公廟。 （民眾提供）

2025/08/12 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉因伯朗大道及金城武樹而爆紅多年，位在另處稻田中央的伯公廟福德宮風景如畫，也吸引遊客拍照，廟方去年開始提供泡麵供民眾自由取用，也成了遊客到池上的另類玩法。吃泡麵打卡，遊客說在這裡吃泡麵，有被保佑的感覺，跟在家吃完全不一樣。

信眾踴躍捐 遊客吃過也捐

當地居民慣稱「田中伯公廟」的福德宮位在池上鄉北端，供奉土地公，在稻田環抱中坐北朝南，廟宇後方恰巧有鐵軌經過，每年一月油菜花盛開，及六月、十一月稻穗呈金黃飽滿之時，吸引許多攝影人士前來捕捉火車搭配伯公廟及稻田與油菜花的美景，這裡也是每年舉辦客家收冬祭的場地，信徒除了在地人，有更多是遊客。

請繼續往下閱讀...

賞景打卡 品嘗被保佑滋味

從去年開始，伯公廟多了新的服務，提供各式泡麵讓民眾自行享用。廟主委吳德富說，一年前廟方信眾無意間聽到遊客抱怨，來廟這附近玩，肚子餓了要吃個東西還得跑到很遠的地方，非常不方便，於是就發起了號召信眾捐泡麵，免費提供給遊客信眾在這裡食用！沒想到一推出就造成熱烈回響，紛紛響應捐泡麵，遊客來吃，也會帶整箱泡麵來捐，因此吃愈多，泡麵愈多，也有人提供咖啡供大家自己沖泡。縣議員陳宏宗說，這是土地公的善心，怕人餓到，所以大方提供泡麵，讓大家自助式享用。

信眾說，來這裡不只可以吃泡麵，還有卡拉ok唱歌，甚至還有遊客來露營，真的很熱鬧。一位享用泡麵的遊客說，在這裡吃泡麵跟在家裡感覺完全不一樣，就是多了被保佑的味道。

遊客到池上福德宮吃泡麵，有被保佑的感覺。 （民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法