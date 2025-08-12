台烏夫妻創業 烏克蘭料理飄香六腳

台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜在嘉義縣六腳鄉開設「說說咖啡」，烏克蘭料理極具特色。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣青年胡貽琮與烏克蘭籍妻子佐里娜因烏俄戰爭返回台灣，去年九月在嘉義縣六腳鄉蘇厝寮開設「說說咖啡」（Shuo-Shuo CAFE），縣府勞工暨青年發展處協助申請青年創業貸款已獲核撥，最近因道地的烏克蘭料理極具特色，在網路爆紅，吸引許多消費者到訪品嚐。

烏俄戰爭爆發 兩人返台發展

胡貽琮三年多到烏克蘭學習語言，原計畫在當地開珍珠奶茶店，籌備期間與佐里娜熱戀，後因烏俄戰爭爆發，兩人決定回台，租下胡貽琮舅舅閒置多年的房子，整修後開店。

胡貽琮說，開業初期賣咖啡及一般常見料理，因地點偏僻，生意不佳，後來佐里娜將烏克蘭家庭料理加入菜單，佐里娜的母親還到台灣親自調整、製作最道地的烏克蘭家常菜，逐漸讓顧客看見「說說咖啡」的獨特魅力。

嘉縣府協助申請青創貸款

店裡最具代表性的料理是「烏克蘭餃子」，以Q彈麵皮包裹馬鈴薯或雞肉餡料，搭配鹹香開胃的酸奶油醬；「鹽醃肥生豬肉佐洋蔥」、「烏克蘭肉餅」及「家鄉味肉丸蔬菜湯」也很受歡迎。

胡貽琮說，餐點均由手工製作，工序繁複，備料準備時間長，目前週四到週日營業，感謝縣府協助申請青創貸款，減輕資金壓力。

縣長翁章梁昨前往「說說咖啡」品嚐佐里娜的家鄉味，聆聽創業故事。

